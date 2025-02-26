Що про вас вже знають у ТЦК. Які дані збирає "Оберіг"

База автоматично зберігає інформацію про військовозобов'язаних

Реєстр "Оберіг" — це єдина державна інформаційна система, що містить дані про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вона створена для ведення військового обліку та містить персональні відомості.

Внесення до реєстру відбувається автоматично, а згода призовників і військовозобов'язаних на обробку їхніх персональних даних не потрібна. Пише портал NV.

У "Оберіг" зберігається широкий перелік інформації про військовозобов’язаних, зокрема:

особисті дані – ПІБ, дата та місце народження, громадянство, паспортні реквізити;

контактна інформація – адреса проживання, електронна пошта, номери телефонів;

сімейний стан – відомості про дітей, опікунів та родичів;

освіта і професія – дипломи, місце роботи, спеціальність, кваліфікаційні посвідчення;

стан здоров’я – результати медоглядів, дані про інвалідність;

судимість і адміністративні правопорушення – кримінальні справи, вироки, штрафи;

переміщення – виїзди за кордон, в’їзди в Україну, перебування на тимчасово окупованих територіях.

Уся інформація оновлюється автоматично завдяки взаємодії "Оберіг" з державними реєстрами, такими як Державна міграційна служба, Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ та інші.

Чи можуть українці переглянути свої дані в реєстрі

Кожен військовозобов’язаний має право:

отримати доступ до своїх даних через електронний кабінет у системі;

подати запит на виправлення помилок, якщо інформація у реєстрі є неточною.

Водночас згода громадян на обробку їхніх персональних даних не потрібна – реєстр функціонує на підставі законодавства України.

Раніше "Телеграф" писав, що є шість причин, щоб з'явитися до ТЦК без повістки. Якщо цього не зробити упродовж 60 днів, керівництво ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.