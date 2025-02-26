Что о вас уже знают в ТЦК. Какие данные собирает "Оберег"

База автоматически сохраняет информацию о военнообязанных

Реестр "Оберег" — это единственная государственная информационная система, содержащая данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Она предназначена для ведения воинского учета и содержит персональные сведения.

Внесение в реестр происходит автоматически, а согласие призывников и военнообязанных на обработку их персональных данных не требуется. Пишет портал NV.

В "Обереге" хранится широкий перечень информации о военнообязанных, в частности:

личные данные – ФИО, дата и место рождения, гражданство, паспортные реквизиты;

контактная информация – адрес проживания, электронная почта, номера телефонов;

семейное положение – сведения о детях, опекунах и родственниках;

образование и профессия – дипломы, место работы, специальность, квалификационные удостоверения;

состояние здоровья – результаты медосмотров, данные об инвалидности;

судимость и административные правонарушения – уголовные дела, приговоры, штрафы;

перемещение – выезды за границу, въезды в Украину, пребывание на временно оккупированных территориях.

Вся информация обновляется автоматически благодаря взаимодействию "Оберег" с государственными реестрами, такими как Государственная миграционная служба, Министерство образования, Министерство внутренних дел и другие.

Могут ли украинцы пересмотреть свои данные в реестре

Каждый военнообязанный имеет право:

получить доступ к своим данным через электронный кабинет в системе;

подать запрос на исправление ошибок, если информация в реестре неточной.

В то же время, согласие граждан на обработку их персональных данных не требуется – реестр функционирует на основании законодательства Украины.

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