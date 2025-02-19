Мобілізація чи контракт? У центрі рекрутингу назвали плюси і мінуси обох варіантів

Мобілізовані і контрактики мають однакові пільги та соцгарантії

Багато військовозобов’язаних українців, які думають про службу в ЗСУ, стоять перед вибором: чекати виклику терцентру комплектування повісткою чи самостійно йти контракт. Між цими двома варіантами є різниця, і кожен з них має свої переваги.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів начальник 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Руслан Фурдило. Він пояснив нюанси такої служби.

Більше читайте в публікації: "Багато жінок хочуть потрапити на бойові посади": інтерв'ю з керівником Центру рекрутингу Сухопутних військ".

— Мобілізація та контракт — це два різні способи служби, і кожен має свої переваги. Коли людина підписує контракт, вона зобов’язується служити певний період, зазвичай три або п’ять років, і одразу після підписання контракту отримує певні фінансові та соціально-побутові вигоди, — каже військовий.

За його словами, це вісім-десять неоподаткованих мінімумів. Наприклад, сержанти можуть отримати близько 25 тис. грн, а офіцери — 30 тисяч.

— Мобілізація має свої особливості. Якщо людина служить за мобілізацією, її термін служби триває до завершення особливого періоду. Тобто, грубо кажучи, війна завершиться — і людина повернеться додому. Мобілізовані зазвичай не мають обов’язку служити довше, аніж це передбачено законодавством, — наголошує Руслан Фурдило.

А якщо ж людина підписала контракт на три роки, вона повинна служити до кінця цього строку, навіть якщо війна та загальна мобілізація завершаться.

— Мобілізовані військові при цьому отримують такі самі пільги та соціальні гарантії, як і контрактники, — підсумував підполковник.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три переваги йти на контракт у ЗСУ через рекрутинговий центр.