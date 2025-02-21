Декількох повісток вистачить. Коли можна потрапити до розшуку ТЦК

За першу проігноровану повістку можна нарватися на штраф

В Україні під час загальної мобілізації військовозобов'язані громадяни можуть отримувати повістки. Викликати до ТЦК та СП можуть з декількох причин.

Відповідно до чинних норм, вручення повістки військовозобов’язаним та резервістам має відбуватися згідно зі статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку" та Постановою Кабінету Міністрів №560. Пише портал NV.

Правильно оформлена повістка вручається особисто під підпис або надсилається поштою. Якщо документ надійшов із порушеннями, його можна оскаржити. У разі неявки за викликом без поважних причин передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Що загрожує за ігнорування повістки:

Перша та друга неявка для уточнення даних тягне за собою адміністративний штраф.

Третя неявка може стати підставою для кримінального переслідування.

Водночас від відповідальності звільняються громадяни, які мають поважні причини для неявки, серед яких:

смерть близької людини;

госпіталізація;

стихійне лихо;

бойові дії на місці проживання;

інші обставини, що унеможливлюють особисту явку.

Усі ці обставини необхідно підтверджувати документально.

За що можуть оголосити в розшук

За порушення правил військового обліку особа може отримати статус "у розшуку" в реєстрах "Оберіг" або "Резерв+". Це стосується таких випадків:

невзяття на військовий облік після 18 років;

ігнорування військового обліку жінками з медичною чи фармацевтичною освітою;

непоновлення облікових даних після зняття з обліку;

проживання не за місцем реєстрації без інформування ТЦК;

неявка за повісткою без поважних причин;

відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

ухилення від мобілізаційного призову.

Внесення до розшуку можливе за двома підставами:

Вчинення кримінального правопорушення за статтями 335-337 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації та військового обліку). Вчинення адміністративного правопорушення за статтями 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як оголошують у розшук

Процес оголошення особи в розшук передбачає кілька етапів:

Виявлення ТЦК факту ухилення.

Направлення повідомлення до Національної поліції.

Початок досудового розслідування.

Внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Повідомлення особі про підозру.

Прийняття слідчим або прокурором рішення про розшук.

Внесення інформації до бази МВС.

Чи можуть працівники ТЦК затримувати громадян

За українським законодавством, представники ТЦК не мають права проводити затримання громадян. Вони можуть перевіряти документи та виписувати повістки, але примусово утримувати особу можуть лише правоохоронні органи.

Адміністративне затримання можливе лише за наявності трьох умов:

правові підстави (наприклад, вчинення адмінправопорушення);

повноваження відповідних органів (поліція, СБУ, Держприкордонслужба);

складання офіційного протоколу про затримання.

Таким чином, громадянам слід уважно ставитися до вимог законодавства та своєчасно оновлювати облікові дані у ТЦК, щоб уникнути правових наслідків.

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