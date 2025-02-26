Родом из России, но участвовала в Оранжевой революции: где похоронена социолог Бекешкина и как выглядит ее могила

В честь социолога в 2022 была написана книга

Ирина Бекешкина – выдающийся украинский социолог и директор фонда "Демократические инициативы". Она была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

До последних дней жизни Ирина Бекешкина продолжала активно работать, проводить исследования и участвовать в общественной жизни страны. Она ушла из жизни 20 марта 2020 года в возрасте 68 лет от быстротечного рака желудка. "Телеграф" выяснил, как выглядит ее могила.

Что известно об Ирине Бекешкине

Родилась 4 февраля 1952 года в городе Ивдель Свердловской области (Российская Федерация). Позже ее семья переехала в Украину, где Ирина получила высшее образование. Окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, после чего посвятила свою жизнь научной деятельности.

В течение многих лет Ирина Бекешкина работала в Институте социологии НАН Украины, где занималась исследованиями общественного мнения и политическим настроением населения. В 1991 году присоединилась к Фонду Демократические инициативы имени Илька Кучерива, а с 2010 года возглавила его. Под ее руководством фонд стал ведущей организацией, проводящей независимые социологические исследования и экзит-полы на выборах.

Ирина была активной участницей Оранжевой революции. Она входила в сотню самых влиятельных людей Украины. В 2022 году была издана книга, посвященная социологу Она называется "Пока мы живы…"

Где похоронена Ирина Бекешкина, как выглядит могила

Социологпохоронена на Байковом кладбище в Киеве — одном из самых известных и исторических мест захоронений в Украине. Ее могила расположена среди других деятелей науки, культуры и политики. На церемонии прощания присутствовали только родные и близкие из-за карантинных ограничений в марте 2020 года.

Могила выглядит сдержанно. На месте захоронения — черное надгробие и постамент с датами смерти и портретом Ирины. Также на постаменте высечена цитата социолога: "Пока мы живы, ничего не решено окончательно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен Любомир Гузар. Он стал первым патриархом, посетившим Евромайдан 1 декабря 2013 г., где поддержал мирные протесты.