Янукович називав його вбивство невипадковим: як виглядає могила "регіонала" Кушнарьова, пораненого на полюванні

Слідство встановило, що куля потрапила політику в живіт рикошетом

Український політичний діяч Євген Кушнарьов, який був одним із соратників експрезидента Віктора Януковича, загинув унаслідок тяжкого поранення, отриманого під час полювання. Та тільки його друзі та сім’я не вірять у те, що це була проста випадковість.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Євгена Кушнарьова, який загинув на 56-му році життя. Також ми нагадаємо, що відомо про його вбивство та кого вважали винуватцем.

Що відомо про Євгена Кушнарьова

Український політик Євген Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Ізюмі (Харківська область), хоч виріс у Мелітополі, закінчивши там середню школу. Вищу освіту Євген отримував у Харкові за спеціальністю "інженер-механік".

Після інституту Кушнарьов працював на посадах інженера-конструктора, механіка, начальника ремонтно-механічного цеху та заступника начальника конструкторського відділу. У 1981 році Євген вступив у комуністичну партію і став просуватися кар’єрними сходами.

Євген Кушнарьов у молодості

Свого часу Євген Кушнарьов обіймав посаду голови Харківської міської ради, а також був головою Адміністрації Президента України та головою Харківської ОДА.

Євген Кушнарьов був мером Харкова та головою Адміністрації Президента

З 1990 до 1994 року, а також з 2006 по 2007 рік Євген Кушнарьов був народним депутатом. Він не підтримував Помаранчеву революцію та приєднався до президента-втікача Віктора Януковича, приєднавши до "Партії регіонів" свою політичну силу під назвою "Нова демократія". Незабаром Кушнарьов став членом політради "регіоналів" і під час виборів, що відбувалися у 2006 році, очолював передвиборчий штаб "Партії регіонів".

Євген Кушнарьов став соратником Януковича

Як загинув політик Євген Кушнарьов

Соратник Януковича загинув внаслідок вогнепального поранення, яке отримав на полюванні. Сталося це 16 січня 2007 біля села Червоний Шахтар в Ізюмському районі. На полювання, яким захоплювався три роки, Кушнарьов приїхав на запрошення господарів угідь — родини Завальних, і перебував там серед однопартійців та колег.

Євген Кушнарьов загинув внаслідок поранення на полюванні

Слідство встановило, що Кушнарьов разом із нардепом Дмитром Шенцевим, Дмитром Завальним та своїм водієм Андрієм Порфир’євим об’їжджали угіддя та помітили сліди якоїсь тварини. Вони зупинилися і зробили кілька пострілів, після яких Євгеній раптово впав.

Офіційна версія свідчить, що в живіт Кушнарьова потрапила куля, яка зрикошетила. Спочатку вона потрапила в дерево, потім в депутата. Сталося це близько 14:00, але до лікарні Кушнарьова забрали лише через дві години, в результаті він втратив багато крові та помер наступного дня, 17 січня.

Євген Кушнарьов отримав кулю в живіт

Прокуратура Харківської області висунула звинувачення Дмитру Завальному за частиною та 1 статті 119 КК "Вбивство з необережності". За версією слідства, саме його куля з карабіна потрапила в Кушнарьова. Але 2009 року Апеляційний суд Харківської області задовольнив клопотання Завального про амністію, і незабаром справу про вбивство Кушнарьова закрили.

Рідні та друзі загиблого політика, а також їх адвокат вважають, що Завальний не вчиняв злочину, але називають вбивство Кушнарьова навмисним. Такої думки дотримувався і колишній президент Віктор Янукович.

"Я не слідчий і не прокурор. Мені важко зараз про це сказати, але як людині мені не віриться і сьогодні, що це була випадковість. Не хочу я вірити в те, що Кушнарьов випадково загинув ", — зазначив Янукович у 2008 році.

Янукович не вважав, що вбивство Кушнарьова було випадковим

Як виглядає могила Євгена Кушнарьова

Ексмера Харкова Євгена Кушнарьова поховали на 2-му міському цвинтарі. Його могила знаходиться поряд із колишнім головою Харківської ОДА Олександром Масельським. Спочатку на могилі Кушнарьова було встановлено дерев’яний хрест.

Євгена Кушнарьова поховали на другому цвинтарі Харкова, Фото: Уніан

Але у жовтні 2008 року на могилі колишнього народного депутата з’явився гарний пам’ятник. Монумент Кушнарьову зробили з африканського граніту, обробленого в Італії, вагою 17 тонн.

Як виглядає могила Євгена Кушнарьова

Соратник Януковича представлений у повний зріст із закинутим через плече піджаком. Пам’ятник, зроблений із сірого та чорного граніту, уособлює темну та світлу смуги у житті загиблого "регіонала".

Євгену Кушнарьову встановили пам’ятник у повний зріст

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила кримінального авторитету "Япончика". Його поранили під час виходу з ресторану.