Її вбивство обговорювала вся Україна: як виглядає могила Оксани Макар та як покарали її мучителів (фото)

Це резонансне вбивство у 2012 році обговорювала вся Україна

У 2012 році в Миколаєві сталося жорстоке вбивство 18-річної дівчини Оксани Макар, яке сколихнуло всю Україну. Вбивці спочатку зґвалтували дівчину, потім придушили, а потім намагалися спалити, проте вона вижила. Майже через три тижні боротьби за життя Оксана померла в лікарні. А на її могилі за рік встановили пам’ятник із незвичайним фото.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає могила Оксани Макар, жорстоке вбивство якої обговорювала вся Україна. І яке покарання отримали її вбивці.

Вбивство Оксани Макар — що відомо

У Миколаєві 9 березня 2012 року сталося жорстоке зґвалтування 18-річної дівчини Оксани Макар, яке згодом спричинило смерть. Троє хлопців Євген Краснощок, Максим Присяжнюк та Артем Погосян напоїли Оксану, а потім заманили її до квартири одного з них. Потім вони влаштували групове зґвалтування. Коли дівчина погрожувала, що заявить у поліцію, хлопці придушили її, але вона вижила.

Після цього мучителі замотали тіло Оксани в ковдру і винесли на закинуте будівництво, поклали там і підпалили. Жертва зазнала 55% опіків тіла, проте вижила. Вранці 10 березня її знайшов випадковий перехожий. Лікарі 20 днів боролися за життя Макар, проте 29 березня вона померла від зупинки серця.

Будучи у свідомості, жертва розповіла слідчим про нападників, назвала їхні імена. Можливим мотивом цього жорстокого злочину, ймовірно, став той факт, що раніше Оксана відмовила одному з них — Максиму Присяжнюку — у його залицяннях.

Це вбивство стало резонансним, про нього гуділа вся Україна, писали ЗМІ, люди вимагали справедливого покарання ґвалтівникам Оксани, а на її лікування збирали гроші небайдужі люди. Тодішній президент Янукович доручив головному прокурору Пшонці взяти на особистий контроль цей резонансний злочин.

Оксана Макар у лікарні. Фото Getty Images

Як покарали вбивць

Слідство з цієї справи тривало кілька місяців. Весь цей час підозрювані Євген Краснощок, Максим Присяжнюк та Артем Погосян були під вартою та пильною увагою засобів масової інформації. Самі вони зізналися у скоєному.

Зрештою, Центральний районний суд Миколаєва засудив усіх трьох до ув’язнення. Краснощок отримав довічне ув’язнення, Присяжнюк — 15 років позбавлення волі, а Погосян — 14 років позбавлення волі.

Після подання апеляцій у травні 2013 року Миколаївський апеляційний суд погодився з рішенням першої інстанції та залишив вироки в силі. А у 2019 році Центральний райсуд Миколаєва відмовив у перегляді справи Євгену Краснощоку. До речі, у 2024 та 2025 році Присяжнюк та Погосян могли вже вийти з в’язниці, тоді як Краснощок сидітиме далі.

Могила Оксани Макар – як вона виглядає

Після трагічної смерті Оксану Макар поховали 31 березня у селі Шевченкове Миколаївської області. У білосніжній труні вона лежала в гарній вінчальній сукні, навіть було видно її обличчя.

Через рік у 2013-му на могилі дівчини встановили пам’ятник у вигляді прямокутної плити. З одного боку на ньому фото Оксани з двома тваринами, схожими на шиншил і напис "Від мами, тата, рідних та близьких". З іншого боку – зображення Діви Марії з малюком на руках та епітафія.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила відомого політика Геннадія Москаля. Пам’ятник ще не встановили.