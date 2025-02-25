Пам’ятник ще не встановили: як виглядає могила відомого політика Геннадія Москаля

Ймовірно, пам’ятник на могилі політика встановлять уже 2025 року.

Геннадій Москаль — відомий український політик, який запам’ятався, як людина, яка не соромилася матюкатися на камеру та публічно скандалити. Свого часу він був головою Закарпатської та Луганської облдержадміністрацій, також був народним депутатом та керівником управління МВС України у Криму. Він помер у березні 2024 року, а на його могилі ще не встановили пам’ятника.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила відомого політика Геннадія Москаля, і де його поховано.

Геннадій Москаль — що про нього відомо

Український політик та державний діяч Геннадій Москаль, який запам’ятався своїми емоційними виступами з лайкою, помер 17 березня 2024 року. За деякою інформацією, він боровся з онкологічним захворюванням та помер, коли йому було 73 роки.

Москаль наприкінці 90-х — початку 2000-х боровся з організованою злочинністю в Криму, обіймаючи посаду керівника управління МВС півострова. У 2007 році він став народним депутатом і пройшов у Верховну Раду від блоку "Наша Україна — Народна самооборона".

У 2015 році політик був головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. А з 2015 до 2019 року очолював Закарпатську облдержадміністрацію. Відомо, що Москаль був нагороджений орденом "За заслуги" третього та другого ступенів. Свого часу отримав звання заслуженого юриста України.

Також Геннадій Москаль запам’ятався своїми скандальними висловлюваннями із застосуванням нецензурної лексики. Він не соромився висловлюватись у спілкуванні з журналістами і навіть у телеефірах. Проте українці сприймали це скоріше з гумором, аніж як образу.

Як виглядає могила Москаля

Геннадія Москаля поховали на центральному міському цвинтарі Чернівців, бо він родом із Буковини. Зазвичай пам’ятники на могилах ставлять через деякий час після похорону, тому на могилі політика ще немає надгробка. Очевидно, пам’ятник встановлять уже у 2025 році, через рік після смерті.

Тим часом у мережі є кілька фото, як виглядала могила Москаля влітку 2024 року. Зокрема, кладовище відвідав Петро Порошенко та показав фото із могилою екснардепа, до якої підходив.

Як видно, місце поховання політика доглянуте, там висаджено живі квіти. На могилі стоїть дерев’яний хрест із портретом усміхненого Геннадія Москаля у вишиванці. Також є табличка з датами життя та смерті політика.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована мати Лукашенка та як виглядає її скромна могила. Кладвище охороняли та забороняли робити фото.