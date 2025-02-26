Любомир Гузар був першим патріархом, який відвідав Майдан: де похований настоятель УГКЦ

26 лютого 2025 року патріарху могло б виповнитися 92 роки

Любомир Гузар пройшов шлях від священника в еміграції до глави Української греко-католицької церкви, залишаючись моральним авторитетом не лише для вірян, а й для всієї України. Він став першим патріархом, який відвідав Євромайдан 1 грудня 2013 року, де підтримав мирні протести.

Очільник УГКЦ помер 31 травня 2017 року на 85-му році життя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де похований Любомир Гузар і як виглядає його могила. Сьогодні, 26 лютого, йому могло б виповнитися 92 роки.

Факти з життя Любомира Гузара

Любомир Гузар був очільником Української греко-католицької церкви упродовж 10 років. За цей період він переніс престол УГКЦ до Києва, що зробило церкву всеукраїнською. Він також став першим патріархом, який зрікся престолу добровільно.

Без згоди Папи у 1977 році Йосип Сліпий висвятив Любомира Гузара на Верховного Архієпископа. На підтвердження свого статусу єпископа він чекав 19 років.

До останніх своїх днів Любомир Гузар мешкав у семінарії в селі Княжичі біля Києва. Туди щодня приїздили різні люди, щоб порадитись або просто послухати його.

Любомир Гузар — автор чотирьох книг. Коли він втратив зір, не міг писати власноруч, але диктував тексти, які потім виходили як колонки в різних українських виданнях.

Революція Гідності

1 грудня 2013 року Блаженніший Любомир Гузар став першим українським патріархом, який особисто прийшов на Майдан Незалежності. Він підтримав протестувальників, закликаючи до миру, справедливості та діалогу. Його присутність на Майдані стала символом духовної підтримки народу в боротьбі за свободу. "При Божій помочі, можемо подолати злого, коли чинимо добро. Тому закликаємо вас усіх і хочемо спільно це робити: чинім добро! Не маєте страху? Чиніть добро! Слава Ісусу Христу!" — казав зі сцени очільник УГКЦ.

Де похований Любомир Гузар

Колишній настоятель Української греко-католицької церкви, був похований 5 червня 2017 року в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Його місце спочинку розташоване всередині собору, у спеціально відведеному підземному приміщенні – крипті. На момент поховання воно було оформлена скромно, відповідно до традицій церкви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ховали колишнього Папу Римського Бенедикта XVI. Він був першим понтифіком з Німеччини упродовж останніх 5 століть.