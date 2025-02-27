Кого не мобілізують через проблеми з зором: список захворювань

Остаточне рішення по придатності приймає ВЛК

З деякими хворобами очей в Україні не мобілізують. Зокрема, з серйозними діагнозами можна отримати статус "непридатний до військової служби" або відстрочку від призову.

Водночас деякі категорії військовозобов'язаних із вадами зору можуть бути направлені до частин забезпечення, медичних підрозділів чи навчальних закладів. Це регламентує стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочку мають або вважаються повністю непридатними до військової служби особи, у яких діагностовано:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

До навчальних закладів, медичних установ, або частин забезпечення можуть мобілізувати з наступними хворобами очей:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;

різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;

різко виражені захворювання з прогресувальним, значно вираженим зниженням зорових функцій і частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;

будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;

всі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або в початковій стадії одного або обох очей;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружних рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;

співдружна косоокість за відсутності бінокулярного зору;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 3,0 дптр;

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;

гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 за гостроти зору другого ока з корекцією до 0,2.

Повністю придатними вважаються особи, в яких:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Також тимчасово непридатними вважаються чоловіки, які перенесли гострі захворювання очей або хірургічне лікування – до повного відновлення. З таким статусом дають відстрочку від мобілізації до 12 місяців.

Варто зазначити, що остаточне рішення щодо придатності ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) після детального медичного огляду.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують чоловіків із хворобою Паркінсона. Щоб підтвердити діагноз, потрібно зібрати певні медичні довідки.