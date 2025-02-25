Як отримати статус непридатного до військової служби з виключенням з обліку в ТЦК

Аби отримати такий статус, необхідно пройти декілька важливих етапів

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні усі військовозобов'язані чоловіки мають стояти на військовому обліку в ТЦК. Однак деякі з них можуть бути непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Є певні етапи, які потрібно пройти, аби отримати рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Про них розповіли фахівці юридичної компанії "INSEININ".

Особи, які отримали статут непридатного до військової служби, неспроможні виконувати військові обов’язки через наявність хронічних захворювань, фізичних або психічних обмежень, згідно з висновком ВЛК.

А виключення з військового обліку може проводитись лише на основі рішення ВЛК після затвердженого встановлення непридатності Регіональною комісією ВЛК. Чоловік, якого виключили з обліку, звільняється від обов'язкової участі у мобілізації та інших військових заходів. Таке підтвердження має бути у вигляді військового квитка та електронного витягу в "Резерв+".

Як отримати рішення ВЛК про встановлення непридатності

Заявнику або його законному представнику необхідно:

звернутись до місцевого ТЦК та СП і пройти ВЛК . Медкомісія надасть свідоцтво про хворобу з визнанням непридатності до військової служби;

. Медкомісія надасть свідоцтво про хворобу з визнанням непридатності до військової служби; зібрати документи — до Свідоцтва про хворобу додаються медичні висновки, історія хвороби, результати обстежень та інші документи, які підтверджують наявність захворювань. Їх потрібно віддати в обласну ВЛК, яка, своєю чергою, віддає їх Регіональній ВЛК.

Після цього проводиться загальне обстеження фахівцями ВЛК. Потім відбувається детальне обстеження, під час якого, за наявності захворювань чи діагнозів, проводяться додаткове обстеження, консультація з вузькопрофільними спеціалістами та діагностичні процедури для підтвердження або спростування наявних медичних показань.

Після збору усіх необхідних документів та обстежень формується комісія, як аналізує матеріали та виносить рішення ВЛК. Якщо ж була виявлена непридатність до служби, то такий висновок направляється до Обласного ВЛК, а потім до Регіонального ВЛК, де вирішується:

затвердження рішення про непридатність;

не затвердження рішення та направлення на новий огляд;

зміна висновку про ступінь придатності.

Якщо непридатність була встановлена, то на свідоцтво про хворобу ставиться штам "Затверджено".

В кінці чоловік отримує письмове повідомлення про результати розгляду справи через ТЦК та СП разом із копією рішення ВЛК. Після цього у нього є право на оформлення виключення з військового обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо не стати на військовий облік в Україні.