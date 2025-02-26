Чи мобілізують із хворобою Паркінсона: з якими діагнозами можна отримати статус "непридатний"

Щоб підтвердити діагноз, потрібно зібрати певні медичні довідки

В Україні триває загальна мобілізація, і багато військовозобов’язаних чоловіків отримують повістки від ТЦК та СП. Проте деякі захворювання можуть стати підставою для відстрочки або повного звільнення від військової служби.

Одним із таких діагнозів є хвороба Паркінсона – прогресуюче неврологічне захворювання, яке значно впливає на рухові функції людини. Відповідно до медичних норм, визначених наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024, хвороба Паркінсона належить до групи дегенеративних захворювань центральної нервової системи, які є підставою для непридатності до військової служби.

Люди, які мають таку недугу, не можуть бути мобілізовані. Також не підлягають призову громадяни з іншими хворобами нервової системи, а саме:

запальні захворювання центральної нервової системи — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес;

прогресуючі захворювання ЦНС — системні атрофії, дегенеративні захворювання, паралічі та паралітичні стани, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія тощо;

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, пов'язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом — нейропатія, міастенія, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші.

Щоб уникнути неправомірної мобілізації, людям з такими діагнозами необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Надати документи, які підтверджують хворобу, зокрема:

виписки з медичних закладів;

висновок невролога про ступінь розвитку захворювання;

результати обстежень (МРТ, КТ, електронейроміографія тощо).

Нагадуємо, якщо рішення медкомісії ухвалене неправомірно, йому можна оскаржити. Для цього необхідно подати апеляцію до вищої ВЛК . Якщо рішення залишиться незмінним, можна звернутися до суду.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з хворою спиною. Для підтвердження своєї непридатності, потрібно пройти медкомісію.