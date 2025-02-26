Чи мобілізують із хворобою Паркінсона: з якими діагнозами можна отримати статус "непридатний"
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Щоб підтвердити діагноз, потрібно зібрати певні медичні довідки
В Україні триває загальна мобілізація, і багато військовозобов’язаних чоловіків отримують повістки від ТЦК та СП. Проте деякі захворювання можуть стати підставою для відстрочки або повного звільнення від військової служби.
Одним із таких діагнозів є хвороба Паркінсона – прогресуюче неврологічне захворювання, яке значно впливає на рухові функції людини. Відповідно до медичних норм, визначених наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024, хвороба Паркінсона належить до групи дегенеративних захворювань центральної нервової системи, які є підставою для непридатності до військової служби.
Люди, які мають таку недугу, не можуть бути мобілізовані. Також не підлягають призову громадяни з іншими хворобами нервової системи, а саме:
- запальні захворювання центральної нервової системи — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес;
- прогресуючі захворювання ЦНС — системні атрофії, дегенеративні захворювання, паралічі та паралітичні стани, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія тощо;
- епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;
- хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, пов'язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом — нейропатія, міастенія, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші.
Щоб уникнути неправомірної мобілізації, людям з такими діагнозами необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Надати документи, які підтверджують хворобу, зокрема:
- виписки з медичних закладів;
- висновок невролога про ступінь розвитку захворювання;
- результати обстежень (МРТ, КТ, електронейроміографія тощо).
Нагадуємо, якщо рішення медкомісії ухвалене неправомірно, йому можна оскаржити. Для цього необхідно подати апеляцію до вищої ВЛК. Якщо рішення залишиться незмінним, можна звернутися до суду.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з хворою спиною. Для підтвердження своєї непридатності, потрібно пройти медкомісію.