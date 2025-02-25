З хворою спиною мобілізують? Які хвороби звільняють від призову

Для підтвердження своєї непридатності, потрібно пройти медкомісію

В умовах загальної мобілізації в Україні існують медичні обмеження для призову. Зокрема, чоловіки з важкими захворюваннями суглобів, кісток і м’язів можуть отримати статус "непридатний до служби".

Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, який регламентує перелік захворювань, що звільняють від мобілізації. Згідно з медичним регламентом, військовозобов’язані не підлягають мобілізації у разі наявності таких діагнозів:

інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші).

Також не підлягають мобілізації чоловіки, у яких виявлено:

важка форма анкілозивного спондилоартриту;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,

фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Як отримати звільнення від служби

Для офіційного підтвердження непридатності до військової служби необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Тільки після відповідного висновку можна отримати статус "непридатний".

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з поганим слухом. ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках.