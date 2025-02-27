Кого не мобилизуют из-за проблем со зрением: список заболеваний

Окончательное решение по пригодности принимает ВВК

С некоторыми заболеваниями глаз в Украине не мобилизуют. В частности, с серьезными диагнозами можно получить статус "непригодный к военной службе" или отсрочку от призыва.

В то же время некоторые категории военнообязанных с недостатками зрения могут быть направлены в части обеспечения, медицинские подразделения или учебные заведения. Это регламентирует статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочку имеют или считаются полностью непригодными для военной службы лица, у которых диагностировано:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

В учебные заведения, медицинские учреждения или части обеспечения могут мобилизовать со следующими болезнями глаз:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

резко выраженные заболевания с прогрессирующим, значительно выраженным понижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 3,0 дптр;

острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;

острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Полностью пригодными считаются люди, в которых:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Также временно непригодными считаются мужчины, перенесшие острые глазные заболевания или хирургическое лечение – до полного восстановления. С таким статусом дают отсрочку от мобилизации до 12 месяцев.

Следует отметить, что окончательное решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) после детального медицинского осмотра.

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