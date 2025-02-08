Кого не мобілізують через хвороби шлунка

Важливо підтвердити діагноз на медкомісії

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак деякі громадяни не підлягають призову на військову службу через стан здоров'я.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, не мобілізують чоловіків із серйозними захворюваннями органів травлення. До таких захворювань належать:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит і коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника і очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші).

Також звільнені від мобілізації громадяни, у яких:

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз і цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.);

Крім того, отримати статус "тимчасово непридатний" можна з будь-яким видом грижі (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Нагадуємо, що для звільнення від військової служби або отримання статусу "непридатний" військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.