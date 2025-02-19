Без зубів мобілізують? Хвороби, які не звільняють від призову

Це стосується і захворювань ясен

У травні 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військової служби, через що багато військовозобов'язаних чоловіків стали повністю придатними до мобілізації. Це стосується людей, які мають хвороби ротової порожнини.

Згідно з оновленими нормами наказу Міноборони №262 від 27 квітня 2024 року, тепер навіть стоматологічні проблеми не є підставою для звільнення від військової служби. Чоловіків визнають повністю придатними, якщо в них:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами.

Також мобілізації підлягають люди, у яких діагностовано:

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.

Нагадуємо, що раніше "обмежено придатні" громадяни мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до служби.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт 12457 щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані "обмежено придатними" до військової служби, медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Термін проходження ВЛК подовжено до 5 червня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає на "обмежено придатних" чоловіків після ВЛК. Юрист пояснив, чи є у них ризик опинитися на передовій.