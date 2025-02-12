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З подагрою не можуть мобілізувати? Які хвороби кісток та суглобів звільняють від призову

Автор
Кароліна Терещенко
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Ілюстрація
Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

Діагноз потрібно підтвердити на медкомісії

В Україні триває загальна мобілізація, однак є певні медичні обмеження для призову. Зокрема, йдеться про серйозні захворювання суглобів, кісток і м'язів.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Відповідно до чинного медичного регламенту, серед таких хвороб, які звільняють від військової служби:

  • інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);
  • запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);
  • системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші).

Також не підлягають мобілізації чоловіки, у яких виявлено:

  • важка форма анкілозивного спондилоартриту;
  • артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;
  • остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,
  • фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);
  • набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;
  • двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;
  • хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Нагадуємо, що для звільнення від військової служби або отримання статусу "непридатний" військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з псоріазом. Щоб підтвердити діагноз, потрібно пройти обстеження та зібрати медичні довідки.

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#Мобілізація #Подагра #Хвороби