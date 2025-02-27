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Хотіла відсудити в нього половину майна: що відомо про ексдружину Пальчевського

Автор
Наталія Дума
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Автор
Андрій Пальчевський перебував у шлюбі 30 років
Андрій Пальчевський перебував у шлюбі 30 років. Фото Колаж Телеграфу

Колишня обраниця бізнесмена — росіянка

Андрій Пальчевський — український підприємець, телеведучий, політичний діяч та батько чотирьох дітей. Він завжди привертає увагу своїми висловлюваннями та позицією. Проте за публічним образом стоїть людина, яка була у шлюбі упродовж 30-ти років.

Про особисте життя політика та його дружину, яка хотіла відсудити у нього половину майна, немає багато інформації у мережі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишню обраницю Андрія Пальчевського.

Що відомо про дружину Андрія Пальчевського

Колишня дружина бізнесмена Олена — уродженка Санкт-Петербурга, яка здобула освіту в Москві. Спочатку вони разом жили у Росії, але потім приїхали до України.

У 1998 році Олена разом із дітьми переїхала до Іспанії, де заснувала СПА-салон Ambrosia Urban Spa в Барселоні. За її словами, живучи у РФ, вони почали отримувати погрози, тому були вимушені поїхати до Іспанії. Проте, слова колишньої дружини Пальчевський заперечує. Мовляв, конкуренти хотіли його отруїти і саме це стало причиною переїзду. У Києві його госпіталізували, і тоді у нього з’явилося бажання відкрити власну клініку.

Андрій Пальчевський з дружиною

Під час шлюборозлучного процесу у 2012 році Олена намагалася відсудити половину майна, оцінюючи статки Пальчевського в 629 млн грн (майже $80 млн). Проте їй не вдалося цього досягти, оскільки було доведено, що подружжя тривалий час не проживало разом, що вплинуло на рішення щодо розподілу майна.

Олена Пальчевська
Олена Пальчевська

За даними видання thepage.ua, у Олени та Андрія лише двоє спільних дітей — Андрій та Анна. Ще двоє синів Пальчевському народила інша жінка — його цивільна дружина, яка, до речі, також родом із Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Жеваго. Сина мільярдера-втікача мало хто бачив на публіці, а донька нещодавно засвітилася в Парижі.

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#Дружина #Андрій Пальчевський