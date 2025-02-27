Хотіла відсудити в нього половину майна: що відомо про ексдружину Пальчевського

Колишня обраниця бізнесмена — росіянка

Андрій Пальчевський — український підприємець, телеведучий, політичний діяч та батько чотирьох дітей. Він завжди привертає увагу своїми висловлюваннями та позицією. Проте за публічним образом стоїть людина, яка була у шлюбі упродовж 30-ти років.

Про особисте життя політика та його дружину, яка хотіла відсудити у нього половину майна, немає багато інформації у мережі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишню обраницю Андрія Пальчевського.

Що відомо про дружину Андрія Пальчевського

Колишня дружина бізнесмена Олена — уродженка Санкт-Петербурга, яка здобула освіту в Москві. Спочатку вони разом жили у Росії, але потім приїхали до України.

У 1998 році Олена разом із дітьми переїхала до Іспанії, де заснувала СПА-салон Ambrosia Urban Spa в Барселоні. За її словами, живучи у РФ, вони почали отримувати погрози, тому були вимушені поїхати до Іспанії. Проте, слова колишньої дружини Пальчевський заперечує. Мовляв, конкуренти хотіли його отруїти і саме це стало причиною переїзду. У Києві його госпіталізували, і тоді у нього з’явилося бажання відкрити власну клініку.

Під час шлюборозлучного процесу у 2012 році Олена намагалася відсудити половину майна, оцінюючи статки Пальчевського в 629 млн грн (майже $80 млн). Проте їй не вдалося цього досягти, оскільки було доведено, що подружжя тривалий час не проживало разом, що вплинуло на рішення щодо розподілу майна.

Олена Пальчевська

За даними видання thepage.ua, у Олени та Андрія лише двоє спільних дітей — Андрій та Анна. Ще двоє синів Пальчевському народила інша жінка — його цивільна дружина, яка, до речі, також родом із Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Жеваго. Сина мільярдера-втікача мало хто бачив на публіці, а донька нещодавно засвітилася в Парижі.