Закохався в неї, коли натягував протигаз: що відомо про дружину-українку головного комуніста Росії Зюганова

Надія перебуває у тіні свого чоловіка-пропагандиста

Лідер Комуністичної партії в Росії (КПРФ) Геннадій Зюганов, як і син покійної Світлани Світличної, багато років живе у шлюбі з українкою. Надія Василівна Амелічева (дівоче прізвище) народила пропагандисту двох дітей.

Дружина відвертого українофоба народилася 10 лютого 1946 року в Українській РСР. "Моя дружина родом з України", — якось заявив Зюганов, проте де саме з’явилася на світ жінка, російський політик промовчав.

Відомо, що дитинство Надія провела у селі Мимріно Орловської області. Там вона познайомилася з майбутнім чоловіком, який був її вчителем у школі. Надія всього на два роки молодша за Геннадія.

В одному з інтерв’ю вже в зрілому віці лідер Комуністичної партії жартома заявляв, що закохався в Амелічеву, коли допомагав їй надягати протигаз. Після закінчення школи Надія вступила на історичний факультет Орловського педагогічного інституту, а Зюганов — на фізико-математичний факультет того ж вузу. Пара одружилася після повернення комуніста з армії.

Надія та Геннадій Зюганови в молодості

У цьому шлюбі з’явилися двоє дітей: син Андрій (1968) і дочка Тетяна (1974). Зараз у них семеро онуків та один правнук.

Зюганові з дочкою Тетяною

Зюганова у молодості працювала інженером у бюро технічної інформації Другого Московського годинникового заводу "Слава". В цей час вона тримається в тіні свого чоловіка-пропагандиста, який обирався на пост президента РФ цілих чотири рази.

Надія займається лише оселею та сім’єю. Вона рідко супроводжує чоловіка на заходах, уникає спілкування з журналістами, не веде сторінок у соціальних мережах.

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