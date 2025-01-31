Рус

Закохався в неї, коли натягував протигаз: що відомо про дружину-українку головного комуніста Росії Зюганова

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Геннадій Зюганов одружений на українці Надії Амелічовій
Геннадій Зюганов одружений на українці Надії Амелічовій. Фото Колаж "Телеграфу"

Надія перебуває у тіні свого чоловіка-пропагандиста

Лідер Комуністичної партії в Росії (КПРФ) Геннадій Зюганов, як і син покійної Світлани Світличної, багато років живе у шлюбі з українкою. Надія Василівна Амелічева (дівоче прізвище) народила пропагандисту двох дітей.

Дружина відвертого українофоба народилася 10 лютого 1946 року в Українській РСР. "Моя дружина родом з України", — якось заявив Зюганов, проте де саме з’явилася на світ жінка, російський політик промовчав.

Відомо, що дитинство Надія провела у селі Мимріно Орловської області. Там вона познайомилася з майбутнім чоловіком, який був її вчителем у школі. Надія всього на два роки молодша за Геннадія.

В одному з інтерв’ю вже в зрілому віці лідер Комуністичної партії жартома заявляв, що закохався в Амелічеву, коли допомагав їй надягати протигаз. Після закінчення школи Надія вступила на історичний факультет Орловського педагогічного інституту, а Зюганов — на фізико-математичний факультет того ж вузу. Пара одружилася після повернення комуніста з армії.

геннадій зюганів у молодості надія зюганова в молодості
Надія та Геннадій Зюганови в молодості

У цьому шлюбі з’явилися двоє дітей: син Андрій (1968) і дочка Тетяна (1974). Зараз у них семеро онуків та один правнук.

геннадій зюганов надія зюганова
Тетяна Зюганова Геннадій Зюганов Надія Зюганова
Зюганові з дочкою Тетяною

Зюганова у молодості працювала інженером у бюро технічної інформації Другого Московського годинникового заводу "Слава". В цей час вона тримається в тіні свого чоловіка-пропагандиста, який обирався на пост президента РФ цілих чотири рази.

Надія займається лише оселею та сім’єю. Вона рідко супроводжує чоловіка на заходах, уникає спілкування з журналістами, не веде сторінок у соціальних мережах.

надія зюганова геннадій зюганов

Раніше ми писали про дочку ексрегіоналки Олени Бондаренко. Дівчині зараз 32 роки та не так давно живе в США.

Теги:
#Геннадій Зюганов #Надія Зюганова