Знімалася у кіно в Росії і проштрафилася в Європі: як виглядає дружина зрадника Мураєва і що про неї відомо

Актриса Катерина Мураєва підтримує проросійську позицію свого чоловіка-втікача

Проросійський політик Євген Мураєв, звинувачений у державній зраді, був одружений двічі. Першою його дружиною стала Валерія Таранова, яка народила зраднику двох синів, а другою — українська актриса Катерина Гордієнко, яка також подарувала йому двох спадкоємців.

Дружина Мураєва знімалася у російських фільмах та порушила закон в Австрії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Телеграф" розповідає, що відомо про Катерину Мураєву і де вона зараз.

Катерина Мураєва — що про неї відомо

Народилася 5 липня 1993 року у місті Лозова, Харківська область. 2015 року закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого під керівництвом Богдана Бенюка. Працювала акторкою у Київському академічному театрі драми та комедії.

Крім цього, Катерина брала участь у російських кінопроєктах, включаючи фільми "Новорічний переполох" (2017) та "Дякую діду за перемогу" ("Спасибо деду за победу", 2019). Останній був частково профінансований Міністерством культури РФ та знімався на території самопроголошеної Абхазії.

До слова, у "Новорічному переполоху" Мураєва знімалася разом із російським актором-путіністом Володимиром Меньшовим та Яном Цапником, який раніше виконав роль бойовика самопроголошеної "ДНР" у пропагандистському фільмі "Воєнний кореспондент" (2014). У 2016 році СБУ заборонила Цапнику в’їзд до України.

Катерина Мураєва зліва. Кадри з фільму "Новорічний переполох"

Мураєва з путіністом Меньшовим

2017 року Катерина також з’явилася на фестивалі ПіР, який проходив у підмосковному пансіонаті "Клязьма". Цей пансіонат знаходиться у віданні Управління справами президента РФ, повідомляє slidstvo.info.

Мураєва під Москвою

Де зараз Катерина Мураєва

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актриса разом із чоловіком-зрадником залишила країну. У вересні 2022 року вона привернула увагу громадськості в австрійському Відні: неправильно паркувалася, викликала цим затор. Навіть довелося втручатися місцевій поліції. Кадри інциденту надали в "УП".

Мураєва у Відні влаштувала затор

Згідно з новою інформацією за січень 2025 року, зараз Мураєв знаходиться в Пекіні, Китай. Ймовірно, разом із ним перебуває і Катерина (перестала вести соцмережі після повномасштабки). Нагадаємо, що подружжя має двох дітей: у 2020 році народилася дочка, у 2021 році — син Володимир.

Мураєв у Китаї дуже змінився

Раніше ми писали про дочку диктатора Сталіна. Вона критикувала репресивний режим у СРСР і навіть змінила своє ім’я та прізвище.