Сина мало хто бачив на публіці, а донька нещодавно засвітилася в Парижі: що відомо про дітей мильярдера-втікача Жеваго

Колишній нардеп ретельно приховує своїх дітей від публіки

Костянтин Жеваго – один із найбагатших українців, колись впливовий політик і бізнесмен, а нині втікач від українського правосуддя, проти якого впроваджено санкції РНБО. Поки мільйони українців борються за майбутнє у своїй країні, сам фігурант кримінальних проваджень, схоже, вирішив, що його сім'я заслуговує на життя не під обстрілами в Україні.

Експолітик має двох нащадків — доньку Софію та сина Івана. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Костянтина Жеваго.

Що відомо про кар’єру Жеваго

Народився 7 січня 1974 року в селищі Іультин, Чукотський автономний округ, РРФСР. Дитинство провів у місті Дніпрорудне Запорізької області. З 1998 по 2019 рік був народним депутатом України кількох скликань. У 2007 році визнаний журналом Forbes наймолодшим мільярдером в світі. Також Жеваго обіймав посаду виконавчого директора компанії Ferrexpo (та був її співвласником). Також він був бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", у виведенні 519 мільйонів гривень з якого його зараз підозрюють.

Бізнесмен, якого Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував, вже тривалий час не повертається до України. За останніми даними ЗМІ, він постійно проживає у Франції. Тим часом в Україні продовжують працювати підприємства, що належать швейцарській компанії Ferrexpo, акціонером якої він є, володіючи 49,5% акцій. До складу Ferrexpo входять Полтавський, Єристівський і Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

Що відомо про дітей Костянтина Жеваго

Костянтин Жеваго одружений, у пари є двоє дітей: син Іван (1998 року народження) та донька Софія (2002 року народження). У 2011 році сім’я мешкала у Конча-Заспі, але регулярно їздила у центр Києва, адже там донька займалася гімнастикою.

За даними газети "Сегодня", діти мільярдера навчалися у Кловському ліцеї — школі, де навчаються діти відомих батьків та депутатів. До речі, саме там здобував знання син Петра Порошенка.

У 2023 році дружину Жеваго Аліну помітили на Тижні моди в Парижі із донькою Софією. До речі, у показі брала участь росіянка Ірина Шейк, яка мовчить про війну і ставить літеру "z" у своїх дописах.

Син Жеваго Іван захоплювався футболом. Його улюбленою книгою була "Хоббіт", а грою — Playstation. Ще у соцмережі Вконтакте себе Іван описав так: "Я хороший футболіст, ось чому всі називають мене Мессі. Крім того, я багато знаю про теніс. Я люблю гуманітарні предмети і науку. Мені не подобається мій вчитель англійської мови! І я хороший хлопчик".

Відомо, що Іван Жеваго — власник юридичної особи каналу "Еспрессо" — ТОВ "Голдберрі". До цього власниками телеканалу були Арсеній Яценюк (30%), Інна Авакова (40%) та Лариса Княжицька (30%). Достеменно не відомо, чи перебуває син колишнього депутата за кордоном. Проте, оскільки йому 26 років, якщо він і покинув Україну, то зробив це незаконно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Арестовича і що про неї відомо. Роман між ними почався раптово і переріс у шлюб, який тривав майже 10 років.