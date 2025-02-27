Хотела отсудить у него половину имущества: что известно об экс-супруге Пальчевского

Бывшая избранница бизнесмена — россиянка

Андрей Пальчевский – украинский предприниматель, телеведущий, политический деятель и отец четырех детей. Он всегда обращает внимание на свои высказывания и позицию. Однако за публичным образом стоит человек, состоявший в браке на протяжении 30-ти лет.

О личной жизни политика и его жене, желавшей отсудить у него половину имущества, нет много информации в сети. "Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшей избраннице Андрея Пальчевского.

Что известно о жене Андрее Пальчевском

Бывшая жена бизнесмена Елена — уроженка Санкт-Петербурга, получившая образование в Москве. Сначала они вместе жили в России, но затем приехали в Украину.

В 1998 году Елена вместе с детьми переехала в Испанию, где основала СПА-салон Ambrosia Urban Spa в Барселоне. По ее словам, живя в РФ, они начали получать угрозы, поэтому были вынуждены уехать в Испанию. Однако слова бывшей жены Пальчевский отрицает. Мол, конкуренты хотели его отравить, и именно это стало причиной переезда. В Киеве он был госпитализирован, и тогда у него появилось желание открыть собственную клинику.

Во время бракоразводного процесса в 2012 году Елена пыталась отсудить половину имущества, оценивая состояние Пальчевского в 629 млн гривен (почти $80 млн). Однако ей не удалось этого достичь, поскольку было доказано, что супруги длительное время не проживали вместе, что повлияло на решение о разделе имущества.

Елена Пальчевская

По данным издания thepage.ua, у Елены и Андрея только двое общих детей — Андрей и Анна. Еще двое сыновей Пальчевскому родила другая женщина — его гражданская жена, которая, кстати, тоже родом из России.

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