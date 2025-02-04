З’являлась на публіці вся в діамантах: що відомо про дружину найбагатшого пенсіонера України Ківалова

Дружина політика декларувала великі суми

Сергій Ківалов — колишній проросійський народний депутат Партії регіонів, якого звинувачували у фальсифікації на виборах президента у 2004 році. Він голосував за ратифікацію "Харківських угод", відповідно до яких перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі продовжили до 2042 року. Також Ківалов голосував за "диктаторські закони", які обмежують права людей. Екснардеп став найбагатшим пенсіонером в Україні, отримуючи щомісяця 246 тисяч гривень. А його дружина залишається поза публічним простором.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про дружину проросійського екснардепа, і чим вона займається.

Що відомо про дружину Сергія Ківалова

Дружину екснардепа звуть Наталія. Вона навчалась на економіста та мала приватну багатогалузеву фірму "Чорнобиль". Чиновник розповідав, що з дружиною познайомився у студентські роки, бо жили на одній вулиці в Казахстані. З того часу вони разом. Також посадовець зазначив, що часто радиться з Наталією щодо різних питань.

"Моя сім'я — це мій найкращий проєкт в життя. З дружиною Наталією ми познайомилися ще бувши студентами, і ось вже понад 30 років разом. Вона — юрист, економіст. Ми разом обговорюємо будь-які теми, спільно приймаємо рішення", — розповідав він.

Сергій Ківалов з дружиною Наталею та донькою, фото "TabloID"

Екснардеп розповідав, як в юності вирішив покатати майбутню дружину на мотоциклі. Він хотів показати, як вміє водити на одному колесі, але Наталія не втрималась і впала. Тоді вона покрутила пальцем біля скроні і пішла, але стосунки продовжились.

Дружина Сергія Ківалова на відпочинку, фото "TabloID"

На публічних заходах дружина Ківалова одягала яскраві вбрання, які доповнювала прикрасами з діамантами. Чиновник розповідав, що Наталія не слухає його щодо вибору образу, але він не засмучується.

Сергій Ківалов з дружиною на червоній доріжці, фото УНІАН

"Вона нікого не слухає, і мене, в цьому випадку, ні. "Дозволь мені самій визначити, який туалет і в чому я піду". Я кажу: "Я згоден". Виходить, от як зараз і каже: "Пасує, подобається?". Я кажу: "Подобається, ходімо", — розповідав посадовець.

Дружина Ківалова одягала багато прикрас на заходи, фото "Медіаняня"

Наталія не заперечувала, що одягає велику кількість прикрас. Навпаки, вона пишається, що чоловік регулярно дарує їй коштовності.

"Так, це мені чоловік дарує на дні народження, на наші дати родинні, він завжди дарує мені прикраси", — казала Наталія.

Наталія Ківалова хизувалась коштовними прикрасами, фото "Сегодня"

У 2012 році виявилось, що Ківалов заробив у 20 разів менше, ніж його дружина. Він задекларував 627 тисяч гривень, у які входить зарплата народного депутата, дохід від наукової та викладацької роботи. А от Наталія Ківалова заробила 13 мільйонів 743 тисяч гривень, до яких належить зарплата у промислово-інвестиційній групі "Смарт холдинг", дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав.

У 2016 році Ківалов оприлюднив декларацію, в якій вказав дохід, розміром у 531 тисячу гривень. Натомість задекларовані суми його дружини виявились ще більшими. Йшлося про 614 тисяч гривень, де зарплата — 234 тисячі, дивіденди і проценти – близько 375 тисяч, тоді як пенсія – 52 тисячі. Цікаво, що величезні суми Наталія тримала у банках, зокрема понад 31 мільйон гривень.

Також подружжя має доньку Тетяну, яка з'явилась на світ 1976 року. Вона навчалася на юриста в Одесі і стала доктором юридичних наук. Була депутатом Одеської міської ради.

Тетяна Ківалова, фото odessa.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Сергій Ківалов, і чим він займається. На початку повномасштабного вторгнення чоловік втік з України.