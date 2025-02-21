Сиділа на руках Фіделя Кастро і відмовила Трампу: що відомо про дружину путініста Познера і як вона виглядає

Наталія на 20 років молодша за ведучого і вона його третя дружина

Російський журналіст та телеведучий Володимир Познер не звинувачує Росію у нападі на українців і заявляє, що потрібно "зрозуміти логіку Кремля". Тричі одружений пропагандист перебуває у шлюбі з продюсером Надією Соловйовою, яка молодша за нього на 20 років.

Жінці 70 років. Вона одна з перших почала організовувати концерти закордонних артистів у країні-агресорці. "Телеграф" розповідає, хто така Надія Соловйова і як вона виглядає.

Надія Соловйова — що про неї відомо

Народилася у Москві 1955 року. Закінчила Московський інститут іноземних мов. На початку кар’єри Соловйова працювала перекладачем та адміністратором у Міністерстві культури СРСР та в Оргкомітеті Олімпіади-80. Пізніше вона стала співвласником та співорганізатором "Російської Медіа-Групи", яка займається гастролями артистів та іншими проєктами у російському шоубізнесі.

На початку 90-х Соловйова стала засновником SAV Entertainment — першої в Росії компанії, яка організовує концерти світових зірок: Rolling Stones, Madonna, U2, Paul McCartney, Beyoncé, Тіни Тернер та багато інших. SAV Entertainment також займалася гастролями російських артистів.

Соловйова зі Стінгом

Цікаві факти про Надію Соловйову

Зустріч з Кастро

У 6 років Надія з батьками переїхала до Братська, де її вітчим працював над проєктом ГЕС. Коли туди приїхав Фідель Кастро, все місто побігло на мітинг. Соловйова теж вирушила подивитися на кубинського лідера, але без дозволу батьків. Тоді вона розгнівала вітчима: "Він усе зрозумів і навіть хотів було мене тут же покарати, але Фідель Кастро не дав мене в образу. Він взяв мене на руки. Була навіть фотографія, на якій знято цей момент, але пізніше фото згоріло з іншим архівом на дачі".

Відмова Трампу

1996 року Дональд Трамп відвідав Москву і захотів відвідати концерт Тіни Тернер, організований компанією Соловйової. За словами Надії, вона відмовила Трампу у квитку, яких уже не було. У результаті майбутньому президентові США нібито дозволили стояти на сходах біля сцени.

Соловйова познайомилася з Трампом у 1996 році

Шлюб з Познером

На момент знайомства Надія та Володимир були одружені, але це не завадило їм завести роман. У 2008 році обоє розлучилися зі своїм подружжям і в тому ж році пара офіційно оформила стосунки. Тоді продюсерові було 53 роки.

Для Познера це третій шлюб, для Надії — другий. Вперше росіянка вийшла заміж за музиканта Валерія Мягких, у пари народилася донька Аліса. Нині вона телеведуча. У Познера та Соловйової спільних дітей немає, при цьому від першого шлюбу журналіст має доньку Катерину Чемберджі (піаністка, живе в Берліні з 1990 року).

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину зрадника Євгена Мураєва. Актриса Катерина Гордієнко неодноразово знімалася у Росії.