Угода про корисні копалини не містить гарантій безпеки, але... ЗМІ дізналися деталі

Україна має родовища 22-х із 34-х корисних копалин, визначених ЄС як критичні

Рамкова угода про доступ США до доходів від природних ресурсів України, не має прямих гарантій безпеки. Проте документ "здається досить вигідною угодою для обох сторін".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох експертів за день до зустрічі лідерів країн у Вашингтоні. Видання також має у розпорядженні проєкт угоди.

В ньому йдеться про створення спільного "Інвестиційного фонду реконструкції" під управлінням США та України. Зазначається, що хоча проєкт містить "заспокійливі слова" Сполучені Штати не пропонують Києву гарантій безпеки, яких він прагне.

Угода передбачає внесок українського уряду до фонду 50% майбутньої монетизації будь-яких державних природних ресурсів. Проте суми, терміни чи подробиці щодо управління фондом не наводяться.

Доцент кафедри міжнародного права Лейденського університету Брайан МакГеррі, який консультував країни під час переговорів щодо угоди, вважає, що це не дивно. Саме такий формат передбачає рамкова угода.

"Вона створює зобов'язання щодо співпраці, але не має жодних обов'язкових конкретних зобов'язань оборонного характеру. Це саме те, що ми бачимо в цій угоді. США не дали конкретних гарантій", — сказав МакГеррі.

При цьому документ "здається досить вигідною угодою для обох сторін". Таку думку висловив один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що попри відсутність гарантій безпеки, умови угоди для України пом'якшилися. Трамп відмовиться від своєї початкової вимоги щодо 500 мільярдів доларів компенсації за вже надану військову підтримку.

У документі йдеться, що кошти будуть реінвестовані "для сприяння безпеці та процвітанню України". Це буде міститися в угоді про фонд, яка стосуватиметься майбутніх фінансових розподілів. Також в проєкті зазначається, що уряд США "збереже довгострокове фінансове зобов'язання щодо розвитку стабільної та економічно процвітаючої України", але не уточнюється, що це означає.

За словами МакГаррі, деталі будуть опрацювати під час переговорів, які можуть завершитися підписанням угоди. Експерт звернув увагу на те, що в проєкті прямо вказано, що в майбутніх переговорах щодо фонду Україна та США "прагнуть уникати конфліктів із зобов’язаннями України" на її шляху до вступу до Європейського Союзу.

"Принаймні в принципі існує цікава політична підтримка цього процесу", — сказав він.

Професор міжнародного права Університету Дьюка Тім Мейєр заявив, що рамкова угода не містить жодних посилань на механізм вирішення спорів. Частка Вашингтона в майбутньому фонді, за його словами, також залишається відкритою для обговорення.

"Угода демонструє певну невизначеність американської сторони щодо того, чи має уряд повноваження брати участь у фонді, який передбачає угода", — сказав він.

Проєкт пропонує "унікальний і безпрецедентний підхід", якого немає в інших національних угодах. Таку думку висловив експерт з національної безпеки та міжнародної торгівлі американської юридичної фірми K&L Gates Гільєрмо Крістенсен.

Як повідомляв "Телеграф", міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що роботу над рамковою угодою про корисні копалини завершено. Документ вже готові підписувати президенти обох країн.