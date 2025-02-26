Підсумкова "Угода про корисні копалини" нагадує старий анекдот - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер жартома описав "Угоду про копалини"
Підсумкова угода про корисні копалини нагадує старий анекдот.
Зустрічаються два нові росіяни.
- Купиш вагон мармеладу за мільйон доларів?
- А давай!
Вони вдарили по руках, і перший пішов шукати вагон мармеладу, а другий — мільйон доларів.
Тільки трохи по-іншому:
- Обмінюю корисні копалини на гарантії безпеки.
- У мене немає для тебе гарантій безпеки.
- (пошепки) А в мене рентабельних родовищ.
- Що?
- Що?
- Давай мені половину розроблюваних родовищ.
- Краще половину доходів із гіпотетичних нових засунемо в загальний фонд.
- А борг у 500 мільярдів як виплатиш?
- Згоден виплатити 0 доларів, і я тобі нічого не винен.
- По руках.
Джерело — допис Романа Шрайка в Телеграм.
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