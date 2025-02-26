Бізнесмен і популярний блогер жартома описав "Угоду про копалини"

Підсумкова угода про корисні копалини нагадує старий анекдот.

Зустрічаються два нові росіяни.

- Купиш вагон мармеладу за мільйон доларів?

- А давай!

Вони вдарили по руках, і перший пішов шукати вагон мармеладу, а другий — мільйон доларів.

Тільки трохи по-іншому:

- Обмінюю корисні копалини на гарантії безпеки.

- У мене немає для тебе гарантій безпеки.

- (пошепки) А в мене рентабельних родовищ.

- Що?

- Що?

- Давай мені половину розроблюваних родовищ.

- Краще половину доходів із гіпотетичних нових засунемо в загальний фонд.

- А борг у 500 мільярдів як виплатиш?

- Згоден виплатити 0 доларів, і я тобі нічого не винен.

- По руках.

Джерело — допис Романа Шрайка в Телеграм.