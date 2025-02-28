"Вона на папері": міністр фінансів США зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

Зеленський та Трамп мають підписати документ на зустрічі 28 лютого

Роботу над рамковою угодою про корисні копалини, яку обговорювали Україна та США, завершено. Цей дуже важливий документ вже готові підписувати президенти обох країн.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Bussines. Він заявив, що угода про копалини дуже важлива для відносин України та США, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати її під час зустрічі 28 лютого.

"Вона завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", – зазначив Бессент.

Міністр додав, що угода покаже американському народу переваги для Вашингтона. Також він запевнив, що новостворена угода буде дуже вигідною для України, а також "усуває можливість будь-якої корупції з використанням найкращих американських практик".

Зазначимо, що за результатами домовленостей США розраховують на чималий прибуток від угоди з рідкісноземельними копалинами України. Попередньо, йдеться про близько 20 млрд доларів.

Тим часом Росія запропонувала США угоду, в якій хоче передати їм частину прав на рідкісноземельні метали та інші ресурси на окупованій українській території. Ідея була запропонована американцям під час переговорів у Саудівській Аравії. Незадовго до цього Путін відкрито заявляв, що готовий запропонувати Вашингтону співпрацю щодо спільного видобутку ресурсів на окупованих територіях України. При цьому він додав, що готовий пропонувати це й іншим країнам.