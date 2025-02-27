Скільки США планують отримати грошей з угоди про корисні копалини. У Білому домі назвали цифри

Кажуть, що угода коштує насправді набагато дорожче

У США розраховують на чималий прибуток від угоди з рідкісноземельними копалинами України. Попередньо, йдеться про близько 20 млрд доларів.

Про це повідомив директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассетт, передає кореспондентка Білого дому Келлі Мейер. Проте, на думку Гассета, ця угода коштує набагато більше, ніж 20 млрд.

"Дохід, який США сподіваються отримати від цієї угоди з рідкісноземельними металами та мінералами, становить 20 мільярдів доларів. Угода означає, що Україна віддаватиме частину доходу від своїх мінеральних ресурсів у фонд, який спільно контролює Зеленський (президент України — ред.) із США", — йдеться у повідомленні.

До того ж президент США Дональд Трамп вважає, що такий контроль "найважливіших корисних копалин допоможе зберегти національну безпеку країни". Тобто фактично ті місця, де Штати видобуватимуть потрібні корисні копалини будуть під захистом Америки.

"Я думаю, що наявність певної частки власності США є способом забезпечити увагу США до цієї території, що, сподіваюся, допомогло б зберегти мир, коли він настане",— сказав Гассетт.

Нагадаємо, що росіяни пропонували США добувати ресурси на окупованих територіях України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна з країн Європи заговорила про корисні копалини України.