Не тільки Трамп? Одна з країн Європи заговорила про корисні копалини України

Вже придумали для чого їх будуть використовувати

Франція майже пів року веде переговори з Україною щодо видобутку українських корисних копалин. Цю інформацію розголосили тільки зараз, після заяв президента США Дональда Трампа про українські надра.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в етері franceinfo. За його словами, співпраця з Україною в цьому напрямку почалась ще у жовтні 2024 року.

Лекорню каже, що саме президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа "включив питання сировини до свого плану перемоги". І він робив пропозиції щодо надр не тільки США, а й Франції.

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що питання сировини може бути одним з елементів угоди з нами, щоб створити стійкість. Тож президент (США Дональд — ред.) Трамп не зовсім вигадав це, бо це зробили самі українці", — розповів міністр.

Французький міністр оборони наголошує, що Франція не планує заробляти на корисних копалинах України, вона використає їх для виробництва військових матеріалів.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових видів сировини для власних систем озброєнь не лише наступного року, але й протягом наступних 30−40 років", — наголосив він.

За словами Лекорню, військові питання завжди тісно переплітаються з економічними чи безпековими, особливо в контексті енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни пропонували США добувати ресурси на окупованих територіях України, за даними NBC.