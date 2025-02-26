Які гарантії безпеки вказані в "Угоді про копалини" між Україною та США

Володимир Зеленський також прокоментував це

У середу, 26 лютого, було оприлюднено повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США. Вона передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови нашої країни. А також деякі пункти, які передбачають гарантії безпеки.

"Телеграф" розповідає, що в угоді про корисні копалини зі США сказано про безпеку України. Названо два пункти, які підпадають.

Зазначимо, що відповідно до опублікованого у тексту, яке публікує видання "Європейська правда", пункт 10 проєкт передбачає, що ця двостороння угода та угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості. У ньому зазначено, що уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру, а учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей документ зазначив, що прагнув, аби гарантії безпеки були включені в угоду про корисні копалини зі США.

"Ця угода може мати великий успіх або тихенько пройти. А великий успіх залежить від нашої розмови з Президентом Трампом. І якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо у нас є своя картина, якщо я зрозумію, що все це є частиною гарантій безпеки для України, і США є однією з країн, яка дає гарантії безпеки, тоді це може бути успіх. А якщо це початок без бачення, що буде далі… Будемо бачити за результатами розмови з Президентом США" – додав Президент України.

Також, у документі, а саме пункт 3 йдеться, що в нески, зроблені у Фонд, будуть реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні з метою сприяння безпеці, захисту та процвітанню України, що буде додатково визначено в Угоді про Фонд. Угода про Фонд також матиме положення щодо майбутніх дивідендів.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде Україна винна США за "Угодою про корисні копалини".