Зеленський вилетів до Трампа у США. О котрій він приземлиться у Вашингтоні і де слідкувати за літаком онлайн

Борт буде в США в ніч проти 28 лютого за Києвом

Літак Зеленського прямо зараз (17:00 27 грудня) летить до Вашингтона. У столиці США, як повідомлялося раніше, глава держави має зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, щоб підписати угоду про мінерали.

Про це свідчать дані сайту AirNav Radar, на якому можна слідкувати за польотом Зеленського. Згідно з ними, борт UR-ABA Державного авіапідприємства "Україна" вилетів із Міжнародного аеропорту Шаннон (Ірландія) о 16:45 за Києвом. В Ірланію він прибув із Польщі. Пунктом призначення борту номер один є аеропорт Кемп Спрінгс (штат Меріленд), який знаходиться недалеко від Вашингтона. Прибути туди він має приблизно за сім з половиною годин (приблизно о 00:42 за Києвом).

Що відомо про літак Зеленського

У США полетів борт Airbus A319-115X CJ із реєстраційним номером UR-ABA. Це урядовий літак, який належить Державному авіапідприємству "Україна". Це ДП здійснює повітряні перевезення вищих посадових осіб України. Воно знаходиться у віданні Державного управління справами України і базується у міжнародному аеропорту Бориспіль. Станом на літо 2019 року підприємство виконує польоти на 3 літаках та 1 вертольоті.

Серед них і вказаний вище Airbus.

Airbus A319 — член сімейства середньомагістральних вузькофюзеляжних комерційних пасажирських дворухових реактивних авіалайнерів Airbus A320 малої та середньої дальності. CJ розшифровується як Corporate Jetliner. Це VIP-версія, яка має збільшену дальність польоту завдяки додатковим паливним бакам.

Airbus президента України було випущено у 2007 році. Його замовили для перевезення вищих посадових осіб України ще за президента Віктора Ющенка, однак у розпорядженні авіапідприємства "Україна" борт надійшов уже за президента Віктора Януковича.

Вперше з моменту російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив главу держави з Польщі до США, потім до Канади, після чого повернувся до Польщі.

Салон президентського борту A319 (стара версія):

У 2023 році литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила повне оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ. В авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими, ламінати та інші частини салону. J&C Aero також розробила проєкт інтеграції до президентського літака нової розважальної системи, оновлення системи управління салоном та сертифікацію даних змін.

Нагадаємо, раніше джерела в оточенні президента Зеленського розповіли "Телеграфу", що команда Трампа запропонувала датою зустрічі саме 28 лютого.

Водночас, анонімний чиновник адміністрації президента США розповів Reuters, що "сенсу у візиті Зеленського немає, якщо президент України заявляє, що угода зі США не завершена". Приїзд Зеленського до Вашингтона означатиме визнання остаточної позиції України щодо укладення угоди зі Сполученими Штатами.