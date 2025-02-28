Соглашение о полезных ископаемых не содержит гарантий безопасности, но... СМИ узнали детали

Украина имеет месторождения 22-х из 34-х полезных ископаемых, определенных ЕС как критические

Рамочное соглашение о доступе США к доходам от природных ресурсов Украины не имеет прямых гарантий безопасности. Однако документ "кажется достаточно выгодной сделкой для обеих сторон".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех экспертов за день до встречи лидеров стран в Вашингтоне. Издание также располагает проектом соглашения.

В нем говорится о создании совместного "Инвестиционного фонда реконструкции" под управлением США и Украины. Отмечается, что хотя проект содержит "успокаивающие слова" Соединенные Штаты не предлагают Киеву гарантий безопасности, к которым он стремится.

Соглашение предусматривает вклад украинского правительства в фонд 50% будущей монетизации любых государственных природных ресурсов. Однако суммы, сроки или подробности по управлению фондом не приводятся.

Доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан МакГерри, консультировавший страны во время переговоров по соглашению, считает, что это не удивительно. Именно такой формат предусматривает рамочную сделку.

"Она создает обязательства по сотрудничеству, но не имеет обязательных конкретных обязательств оборонного характера. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не дали конкретных гарантий", — сказал МакГерри.

При этом документ "кажется достаточно выгодным соглашением для обеих сторон". Такое мнение высказал один из собеседников издания.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия соглашения для Украины смягчились. Трамп откажется от своего первоначального требования по 500 миллиардам долларов компенсации за уже оказанную военную поддержку.

В документе говорится, что средства будут реинвестированы "для содействия безопасности и процветанию Украины". Это будет содержаться в соглашении о фонде, которое касается будущих финансовых распределений. Также в проекте отмечается, что правительство США "сохранит долгосрочное финансовое обязательство по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины", но не уточняется, что это значит.

По словам МакГарри, детали будут проработаны в ходе переговоров, которые могут завершиться подписанием соглашения. Эксперт обратил внимание на то, что в проекте прямо указано, что в предстоящих переговорах по фонду Украины и США "стремятся избегать конфликтов с обязательствами Украины" на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

"По крайней мере, в принципе, существует интересная политическая поддержка этого процесса", — сказал он.

Профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер заявил, что рамочное соглашение не содержит никаких ссылок на механизм разрешения споров. Доля Вашингтона в будущем фонде, по его словам, также остается открытой для обсуждения.

"Соглашение демонстрирует определенную неопределенность американской стороны относительно того, имеет ли правительство полномочия участвовать в фонде, предусматриваемом соглашением", — сказал он.

Проект предлагает "уникальный и беспрецедентный подход", которого нет в других национальных соглашениях. Такое мнение высказал эксперт по национальной безопасности и международной торговле американской юридической фирмы K&L Gates Гильермо Кристенсен.

Как сообщал "Телеграф", министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа над рамочным соглашением о полезных ископаемых завершена. Документ готовы подписывать президенты обеих стран.