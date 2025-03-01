Пів року не сплачував аліменти. Як суд покарав безробітного батька

Заборгував понад 20 тисяч

На Дніпропетровщині чоловік отримав термін 1 рік в'язниці за несплату аліментів. Підсудний ухилявся від цього обов'язку протягом пів року.

Як зазначено у постанові суду, чоловік заборгував понад 20 тисяч грн на утримання своєї доньки. З липня 2024 року він офіційно ніде не працював.

За даними суду, після розлучення з дружиною, чоловік мав сплачувати аліменти на утримання своєї неповнолітньої доньки у розмірі 1/4 частини всіх видів доходів. Ця сума мала становити не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Судом було призначено почати стягнення з 07 квітня 2020 року і до досягнення дитиною повноліття.

Проте вже у липня 2024 року чоловік припинив виплату аліментів. Цю дію суд розцінив як умисне правопорушення та ухилення від покладених на нього обов'язків.

"Так, чоловік, будучи фізично здоровим для того, щоб працювати та виконувати рішення суду, не маючи намір надавати кошти на утримання доньки, тобто маючи прямий злочинний умисел на ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітньої доньки, у період часу з 01 липня 2024 року по 3 1 січня 2025 року включно офіційно не працював, аліменти на утримання неповнолітньої доньки не сплачував, будь-якої допомоги на її утримання у негрошовій формі не надавав, участі у вихованні доньки не брав", — йдеться у документі.

За даними довідки, станом на 31 січня 2025 року чоловік допустив заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини у розмірі 23 915 гривень 50 копійок. Проаналізувавши усі отримані документи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України.

Йому призначили обмеження волі строком на 1 рік, але на підставі ст. 75 КК України змінили покарання на іспитовий строк 1 рік.

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