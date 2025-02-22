Хірург вимагав гроші з пацієнтів за безкоштовні операції: суд ухвалив неочікуване рішення

Він ще й завідувач кафедри у медакадемії

У Запорізькій області лікар-хірург та за сумісництвом завідувач кафедри хірургії вимагав від пацієнта гроші за безкоштовну операцію. Він отримав 12 тисяч грн, але суд виправдав його.

Про це свідчить вирок суду. Зазначається, що фігурантом справи є завідувач кафедри хірургії та малоінвазивних технологій ДЗ "Запорізької медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України" та за сумісництвом лікар-хірург 1 хірургічного відділення КНП "Міської лікарні №3" Запорізької міської ради.

Чоловік має науковий ступінь професора, доктора медичних наук. У 2021 році він вимагав хабар від одного з пацієнтів, залучивши до схеми колегу-хірурга.

"Розуміючи, що самостійно не зможе втілити свої злочинні наміри, вирішив підшукати осіб, які б розділяли його погляди на незаконне збагачення та разом з ним могли б скоювати кримінальні правопорушення. Пацієнт мав передати їм грошову винагороду в сумі 12000 гривень", — йдеться у документі.

Згодом лікар отримав свої кошти, але суд виправдав його, адже "особа не є суб`єктом вказаного злочину". Виявилось, що пацієнт не знав, що цей лікар хірург ще й завідувач кафедри. Тому кваліфікація його дій не коректна.

"Визнати особу невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення та виправдати його", — ухвалив суд.

Водночас у справі було багато речових доказів, які вказували на наявність злочину, але за законом "відповідальність за одержання неправомірної вигоди настає лише за умови, якщо службова особа одержала її за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади". А через те, що завідувач кафедри, виконуючи неправомірні дії, не використовував можливості, пов`язані з його посадою, то в його діях відсутній склад кримінального правопорушення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що студент намагався підкупити поліцейського на кордоні. Суд вже виніс йому вирок.