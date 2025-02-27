Сказав, що має дружину з інвалідністю: у Харкові судили чоловіка через неявку по повістці

Військовозобов'язаний пройшов медогляд і отримав мобілізаційне розпорядження

У Харкова судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений, мешканець Харківської області, який не з’явився за викликом для проходження військової служби, отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це стало відомо з рішення суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік отримав повістку 1 липня 2023 року та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби.

Військовозобов'язаному було визначено дату явки – 7 липня 2023 року, проте він не з’явився у ТЦК та СП для відправки у військову частину.

Суд встановив, що обвинувачений свідомо ухилився від мобілізації. А чоловік заявляв, що не може проходити службу через проблеми зі здоров’ям та необхідність догляду за дружиною, яка є особою з інвалідністю.

Суд відхилив доводи обвинуваченого, оскільки той пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до служби. Шлюб, що надавав йому право на відстрочку, був укладений після дати, на яку він мав з’явитися у ТЦК. А наявність видаленої селезінки в минулому не є підставою для визнання особи непридатною до служби під час воєнного стану.

Таким чином, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації) та призначив йому три роки ув’язнення.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику.