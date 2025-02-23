Значний термін: як суд покарав українця, що пішов служити до армії РФ

Це не перший такий вирок для українців, які перейшли на бік РФ

У Дніпрі суд визнав винним українця, який підписав контракт із російською армією та воював проти України. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інформація про це була опублікована у Реєстрі судових рішень. За даними слідства, 29 листопада 2024 року чоловік підписав контракт із Збройними силами Росії, за що отримав 400 тисяч рублів. Його призначили стрільцем 6-го батальйону 7-ї російської військової бази, видали зброю та форму.

Після проходження військового вишколу в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей 27 грудня засудженого відправили в район селища Озарянівка для участі у штурмі українських позицій.

Проте 30 грудня 2024 року під час успішної операції Сил оборони чоловік потрапив у полон.

Суд визнав його винним за статтями:

Державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

Добровільна участь у збройних формуваннях держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади протягом 10 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Запорізькій області лікар-хірург та за сумісництвом завідувач кафедри хірургії вимагав від пацієнта гроші за безкоштовну операцію. Він отримав 12 тисяч грн, але суд виправдав його. Водночас у справі було багато речових доказів, які вказували на наявність злочину, але за законом "відповідальність за одержання неправомірної вигоди настає лише за умови, якщо службова особа одержала її за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади".