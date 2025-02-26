Чоловік не з'явився по повістці, бо не має здоров'я служити: що вирішив суд

Обвинувачений стверджував, що ніяких дзвінків чи повідомлень не отримував

За ухилення від мобілізації судили військовозобов’язаного громадянина у Хмельницької області. Чоловік не з'явився до ТЦК та СП по повістці.

Про це стало відомо з вироку Новоушицького районного суду. Слідство з'ясувало, що обвинувачений був раніше "обмежено придатний" до військової служби.

Чоловік відмовився отримати повістку про виклик до територіального центру комплектування та не з’явився на призов 24 січня 2023 року.

Суд встановив, що чоловік був офіцером запасу та зобов’язаний був прибути на мобілізаційний пункт. Однак, отримавши повістку, він навмисно проігнорував виклик і не повідомив про причини неявки.

Обвинувачений не визнав своєї провини та заявив, що кримінальне провадження є сфабрикованим. Він стверджував, що завжди з’являвся на виклики, проходив медичні комісії, а його стан здоров’я не дозволяв йому служити.

Також чоловік наголошував, що в день, коли він мав з’явитися до ТЦК, він перебував удома та жодних офіційних дзвінків чи повідомлень не отримував.

Враховуючи всі докази та показання свідків, суд визнав чоловіка винним у навмисному ухиленні від мобілізації за ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду

Нагадуємо, що у Київській області судили чоловіка, який отримав "бойову повістку", однак без поважних причин не з’явився у ТЦК та СП у визначений час. Обвинувачений пройшов медкомісію 14 вересня 2023 року та був визнаний придатним до служби.

17 жовтня він отримав повістку з вимогою з’явитися до ТЦК для відправки у військову частину наступного дня. Однак 18 жовтня він до пункту збору не прибув, на зв’язок не виходив, а за місцем проживання його не було.

У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав та відмовився від надання показань. Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 ККУ.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику.