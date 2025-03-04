Ця фортеця стала символом розквіту та занепаду Гетьманщини: чого ми не знаємо про Батурин

Сьогодні відреставрований Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" приваблює відвідувачів з усього світу

Батуринська фортеця, розташована на березі річки Сейм у місті Батурин Чернігівської області, є однією з найважливіших археологічних пам'яток України. Ця фортеця стала символом Гетьманщини та однією з ключових резиденцій видатного українського гетьмана Івана Мазепи.

У середині 17 століття фортеця була побудована як потужне укріплення. І лише згодом воно стало центром політичної та культурної діяльності України.

Історія фортеці

Батуринська фортеця була споруджена у 1625 році як польський форпост, але з часом вона перетворилася на важливий осідок гетьманів України. У 1669 році місто стало офіційною резиденцією гетьманів Лівобережної України, зокрема Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича та Івана Мазепи. Під час їхнього правління місто пережило значний розвиток, ставши одним з найбільших культурних і політичних центрів України. Батуринський Миколо-Крупицький монастир, який розбудовували козацька старшина та гетьмани, став осередком культури та духовності.

Трагедія 1708 року

У листопаді 1708 року фортеця була зруйнована під час російської військової кампанії проти Польщі. Російські війська під командуванням Олександра Меншикова захопили місто, знищили більшу частину його населення і зруйнували фортецю. Ця подія стала однією з найтрагічніших в історії України та мала значний вплив на подальшу долю міста.

Ця кривава трагедія увійшла в історію під назвою "Батуринська різанина". За свідченнями істориків, близько 15 тисяч мирних жителів сховались у фортеці, але через зраду їхнє укриття було розкрите російським військам, і фортецю спалили, знищивши майже все населення. На сьогодні в музеї археології міста розміщена відповідна картина, яка змальовує ті страшні події.

Маєток на Гончарівці

Окрім міської фортеці, Іван Мазепа мав окрему резиденцію на Гончарівці, яка розташовувалася за межами міста. Цей маєток був потужно укріплений і включав палац, дерев'яну церкву та садибу. Однак, під час російської облоги 1708 року і цей маєток був знищений, а його територію не відновлювали.

Сучасний стан та археологічні дослідження

Після знищення фортеці залишилися лише руїни. Однак, у кінці 20 століття розпочалися археологічні дослідження, які дозволили частково відновити комплекс фортеці. Сьогодні Батурин є популярним туристичним центром, який зберігає дух старовинного Гетьманського міста. Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" включає понад 40 об'єктів культурної спадщини, серед яких палац Кирила Розумовського та Цитадель Батуринської фортеці.

У 2024 році в заповіднику відкрився оновлений археологічний музей, де представлені артефакти з резиденцій Іван Мазепи та його попередників. Серед експонатів можна побачити фрагменти розірваної гармати, обгорілі дитячі іграшки та кахлі, які свідчать про трагічні події 1708 року

Туристичний потенціал

Батурин сьогодні приваблює туристів з усього світу, серед них ті, хто хоче зазирнути в історію України та побачити залишки старовинної фортеці. Пам'ятний знак жертвам Батуринської трагедії та дерев'яна церква Воскресіння Господнього нагадують про важливі події минулого. Завдяки своїм історичним пам'яткам та культурній спадщині Батурин залишається одним з найцікавіших туристичних напрямків України.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ви б не хотіли жити у Хотинській фортеці в 15 сторіччі. Життя у таких замках було строго регламентованим і залежало від соціального статусу мешканців.