Эта крепость стала символом расцвета и упадка Гетманщины: чего мы не знаем о Батурине

Сегодня отреставрированный Национальный историко-культурный заповедник "Гетманская столица" привлекает посетителей со всего мира

Батуринская крепость, расположенная на берегу реки Сейм в городе Батурин Черниговской области, является одним из важнейших археологических памятников Украины. Эта крепость стала символом Гетманщины и одной из ключевых резиденций величайшего украинского гетмана Ивана Мазепы.

В середине 17 века крепость была построена как мощное укрепление. И уже потом оно стало центром политической и культурной деятельности Украины.

История крепости

Батуринская крепость была сооружена в 1625 году как польский форпост, но со временем она превратилась в важный участок гетманов Украины. В 1669 году город стал официальной резиденцией гетманов Левобережной Украины, в частности, Демьяна Многогрешного, Ивана Самойловича и Ивана Мазепы. Во время их правления город пережил значительное развитие, став одним из крупнейших культурных и политических центров Украины. Батуринский Никола-Крупицкий монастырь, который строили козацкая старшина и гетманы, стал центром культуры и духовности.

Трагедия 1708 года

В ноябре 1708 г. крепость была разрушена во время российской военной кампании против Польши. Российские войска под командованием Александра Меншикова захватили город, уничтожили большую часть его населения и разрушили крепость. Это событие стало одним из самых трагических в истории Украины и оказало значительное влияние на дальнейшую судьбу города.

Эта кровавая трагедия вошла в историю под названием "Батуринская резня". По свидетельствам историков, около 15 тысяч мирных жителей скрылись в крепости, но из-за измены их укрытие было раскрыто русским войскам, и крепость сожгли, уничтожив почти все население. На сегодняшний день в музее археологии города размещена соответствующая картина, которая изображает те страшные события.

Имение на Гончаровке

Кроме городской крепости, у Ивана Мазепы была отдельная резиденция на Гончаровке, которая располагалась за пределами города. Это имение было мощно укреплено и включало дворец, деревянную церковь и усадьбу. Однако, во время русской осады 1708 г. и это имение было уничтожено, а его территорию не восстанавливали.

Современное состояние и археологические исследования

После уничтожения крепости остались только развалины. Однако, в конце 20 века начались археологические исследования, позволившие частично восстановить комплекс крепости. Сегодня Батурин является популярным туристическим центром, сохраняющим дух старинного гетманского города. Национальный историко-культурный заповедник "Гетманская столица" включает в себя более 40 объектов культурного наследия, среди которых дворец Кирилла Разумовского и Цитадель Батуринской крепости.

В 2024 году в заповеднике открылся обновленный археологический музей, где представлены артефакты из резиденций Ивана Мазепы и его предшественников. Среди экспонатов можно увидеть фрагменты разорванной пушки, обгоревшие детские игрушки и изразцы, свидетельствующие о трагических событиях 1708 года.

Туристический потенциал

Батурин сегодня привлекает туристов со всего мира, в том числе те, кто хочет заглянуть в историю Украины и увидеть остатки старинной крепости. Памятный знак жертвам Батуринской трагедии и деревянная церковь Воскресения Господня напоминают о важных событиях прошлого. Благодаря своим историческим достопримечательностям и культурному наследию Батурин остается одним из самых интересных туристических направлений Украины.

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