Рада не зверталася до Трампа: нардепи прояснили ситуацію з документом

Точність формулювань важлива: депутати пояснили, хто серед підписантів звернення до американських колег

Звернення до Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу, опубліковане 3 березня на сайті Верховної Ради України, неочікувано викликало обговорення. Думки парламентарів через формат документа, авторство та навіть зміст розділились.

"Телеграф" зібрав реакції та з’ясував, як юридично правильно трактувати заяву.

В понеділок, 3 березня, на офіційному сайті парламенту був опубліковано звернення від керівництва Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп до американського президента, федерального законодавчого органу та народу США. В тексті містились слова подяки за пакети безпекової допомоги та наголошувалась важливість підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, а також висловлювалась віра, що "особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу".

Інформацією про звернення з різними оцінками поділились в соціальних мережах кілька народних депутатів. Зокрема, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко зазначила, що зараз як ніколи важливо зайняти "державницьку активну позицію на дипломатичному напрямку", долучитися до виправлення ситуації та "зробити все можливе для відновлення діалогу з Вашингтоном".

Натомість народна депутатка від політичної партії "Слуга народу" Єлізавета Богуцька наголосила, що "ніхто не радився з депутатами про текст цієї заяви" й розкритикувала її зміст. "На мій погляд, ця заява протиставляє Верховну Раду Президенту України. Все, що там написано про "цьом-цьом-цьом" — я читаю, як "Ми вибачаємось за недолугу поведінку нашого Президента". Вибачте. Як на мене — це гидотно! Купа слів про чудового миролюбивого Трампа і жодного слова про Президента Зеленського. Я б ще якось зрозуміла такий лист до Конгресу США. Ніби рівні позиції. Але наша Рада розсипається люб'язностями до Президента Сполучених Штатів", – так гостро висловилась народна обраниця.

На додачу сьогодні, 4 березня, з'явився пост в соціальних мережах голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва. Дехто розцінив його як "зраду", адже він наголосив, що "Верховна Рада НЕ зверталась ні до кого ні у Вашингтоні, ні будь-де у США".

Як пояснив в коментарі "Телеграфу" народний депутат ("Слуга народу") і заслужений юрист України Ігор Фріс, що вважає обговорюваний документ важливою заявою, дійсно, її автором не можна вважати Верховну Раду України.

- На цьому тижні не має пленарного засідання ВР, тож звернення не розглядалось у сесійній залі, відповідно, за нього не голосували, тож й направлене воно НЕ від Верховної Ради України, а від її керівництва та представників фракцій і груп, що діють в парламенті, – зазначив Ігор Павлович.

Своєю чергою Микита Потураєв підтвердив нашому виданню, що необхідність допису виникла через неправильне трактування з боку медіа, які повідомили, що звернення було надіслане від ВР.

- Юридично не коректно казати, що це звернення Верховної Ради, бо вона має проголосувати за будь-які звернення, або постанови, неважливо, – зазначив в коментарі "Телеграфу" нардеп. – Якщо сказати, що звернувся в цілому парламент, то хтось з депутатів може заявити, що голосування не було. І не хотілося б просто, щоб такі некоректні повідомлення в медіа, якимось чином вплинули на непрості перемовини, які зараз тривають між Україною і нашими американськими партнерами.

- Загалом це звернення було потрібне? Воно на часі? Чи матиме якийсь вплив на ситуацію й чи погоджуєтесь ви з викладеними в ньому тезисами?

- Важко сказати, чи матиме щось сенс, поки ти не побачиш наявність або відсутність результатів. Насправді президія ВР і члени погоджувальної ради очевидно керувалося бажанням підтримати той непростий діалог, який все ще зберігається між Україною і США, й сподіваюсь, що буде зберігатися. Тож робити такі заяви – це їхнє право.

Я не вважаю, що це зараз таке ситуація, в якій ми можемо критикувати певні нюанси наших позицій. Зараз ми маємо бути об'єднаними, як ніколи. Плюс я розумію, що під заявою є підписи представників всіх фракцій і груп. І це важливо, тому я точно не готовий обговорювати ті чи інші формулювання цього тексту. В цілому я підтримую це звернення як ініціативу.

- На сьогодні, яких кроків мають вживати депутати й загалом парламент, щоб покращити стосунки з американськими партнерами?

- Я вважаю, що парламентська демократія дуже важлива, вона неодноразово доводила свою результативність. І дійсно, я думаю, що можливо є необхідність розглянути таку або трохи іншу за змістом заяву саме від Верховної Ради України на адресу наших американських колег в Конгресі США. Переконаний, що треба докласти максимум зусиль, щоб зробити більш інтенсивним діалог між депутатами ВР України й обох палат Конгресу.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні стало відомо про призупинення військової допомоги від США, таке рішення ухвалив Дональд Трамп.