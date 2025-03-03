"Українці хочуть цього найбільше": Зеленський надіслав сигнал Трампу

Президент України підкреслив, що розраховує на підтримку США

У понеділок, 3 березня, після чергової критики президента США Дональда Трампа на свою адресу, український лідер Володимир Зеленський заявив, що нашій країні якомога швидше потрібен мир. У цьому Київ розраховує на підтримку США.

Водночас він наголосив на гарантіях безпеки, яких потребує Україна. Заяву опубліковано у соцмережі Х.

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом", – написав Зеленський.

За його словами, дуже важливо, що Україна намагається зробити свою дипломатію "дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше".

"Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку", – зазначив очільник держави.

Він додав, що Київ працює разом з США і з європейськими партнерами та дуже розраховує на підтримку Вашингтону на шляху до миру. "Мир потрібен – якомога швидше", – резюмував Зеленський.

Зп що Трамп розкритикував Зеленського

За кілька годин до цього у соцмережі Truth Трамп вчергове розкритикував Зеленського. На цей раз через його слова про те, що до угоди щодо врегулювання війни ще "дуже довго".

"Ця найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не терпітиме його довго. Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче, щоб був мир, поки він має підтримку Америки. А Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США", — написав він.

Він також висловив переконання про те, що заява українського президента була "не найкращою, у плані демонстрації сили проти Росії".

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 3 березня перед вильотом з Лондона Зеленський поспілкувався з місцевими журналістами про підсумки саміту з лідерами країн Європи. Тоді він сказав, що на саміті було зроблено перші кроки до підготовки угоди про завершення війни.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже докладно говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Ніхто всі ці кроки ще не зробив", — сказав він.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і президент США Дональд Трамп.

Президент України пізніше заявив про те, що він не збирається просити вибачення у Трампа та Венса. Він підкреслив, що він "нікого не ображав", а суперечка у Білому домі "не була позитивною для жодної зі сторін".