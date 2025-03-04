Допомога від США все ж буде? Журналіст The Economist помітив цікаву деталь

Висловився і щодо висування Трампа на Нобелівську премію мира

США ще не зупинили військову допомогу Україні остаточно, адже офіційного рішення наразі немає. Більшість заяв щодо цього — інформація джерел і їх припущення.

Про це повідомив журналіст видання The Economist Олівер Керрол. За його словами, усі заяви президента США Дональда Трампа наразі не підтверджені на документальному рівні. стверджує, що рішення президента США Дональда Трампа зупинити військову допомогу, про яке написали в медіа, поки що не торкнулося реальних дій.

"Щоб було зрозуміло, у мене немає інформації про те, що наказ про припинення підтримки (поставки зброї) не давався. Річ у тому, що досі не було жодних доказів цього", — каже Керрол.

Він стверджує, посилаючись на власні джерела, що наразі не відбулося жодних змін в обміні розвідданими між США та Україною або в будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки з боку Штатів. Проте це не означає, що наказу про зупинку допомоги не було.

"Наші партнери кажуть нам, що офіційного рішення не було", — повідомило джерело Керролу.

До того ж журналіст висловився і щодо висування Трампа на Нобелівську премію миру. За його словами, намагання Трампа створити мир — це не вже існуючий мир, наразі це гучні заяви і слова. До того ж цю премію присуджують у Європі.

"Але премії за величезний мир потребують європейського схвалення та зазвичай присуджуються лише тим, хто захищає жертв конфлікту. Хапаюся за соломинку, знаю…" — додає Керрол.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Україна зможе захистити небо, якщо Patriot від США більше не буде. На території нашої держави є чимало європейських систем ППО.