Рада не обращалась к Трампу: нардепы прояснили ситуацию с документом

Точность формулировок важна: депутаты объяснили, кто среди подписантов обращения к американским коллегам

Обращение к Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу, опубликованное 3 марта на сайте Верховной Рады Украины, неожиданно вызвало волну обсуждения. Мнения парламентариев из-за формата документа, авторства и даже содержания разделились.

"Телеграф" собрал реакции и выяснил, как юридически правильно трактовать заявление.

В понедельник, 3 марта, на официальном сайте парламента было опубликовано обращение от руководства Верховной Рады Украины, депутатских фракций и групп к американскому президенту, федеральному законодательному органу и народу США. В тексте содержались слова благодарности за пакеты безопасности и отмечалась важность поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. А также высказывалась вера, что "личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира".

Информацией об обращении, которое отправилось за океан, с разными оценками поделились в социальных сетях несколько народных депутатов. В частности, сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко отметила, что сейчас как никогда важно занять "государственную активную позицию на дипломатическом направлении", приобщиться к исправлению ситуации и "сделать все возможное для возобновления диалога с Вашингтоном".

Зато народный депутат от политической партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая подчеркнула, что "никто не советовался с депутатами о тексте этого заявления", и раскритиковала его содержание. "На мой взгляд, это заявление противопоставляет Верховную Раду Президенту Украины. Все, что там написано о "цем-цем-цем" — я читаю, как "Мы извиняемся за несуразное поведение нашего Президента". Простите. По-моему, это мерзко! Куча слов о замечательном миролюбивом Трампе и ни слова о Президенте Зеленском. Я бы еще поняла такое письмо Конгрессу США. Вроде бы равные позиции. Но наша Рада рассыпается в любезностях перед Президентом Соединенных Штатов", – так остро высказалась народная избранница.

Вдобавок сегодня, 4 марта, появился пост в социальных сетях главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева. Некоторые расценили его как "зраду", ведь он заявил: "Верховная Рада не обращалась ни к кому ни в Вашингтоне, ни где-либо в США".

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" народный депутат ("Слуга народа") и заслуженный юрист Украины Игорь Фрис, считающий обсуждаемый документ важным заявлением, действительно, его автором нельзя считать Верховную Раду Украины.

- На этой неделе нет пленарного заседания ВР, поэтому обращение не рассматривалось в сессионном зале, соответственно, за него не голосовали, поэтому и направлено оно не от Верховной Рады Украины, а от ее руководства, а также представителей фракций и групп, действующих в парламенте, — отметил Игорь Павлович.

В свою очередь Никита Потураев подтвердил нашему изданию, что необходимость такого поста возникла из-за неправильной трактовки со стороны медиа, которые сообщили, что обращение было отправлено от ВР.

- Юридически не корректно говорить, что это обращение Верховной Рады, потому что она должна голосовать за какие-либо обращения или постановления, неважно, — отметил в комментарии "Телеграфу" нардеп. – Если сказать, что обратился в целом парламент, то кто-нибудь из депутатов может заявить, что голосования не было, и что это неправда. И не хотелось бы просто, чтобы такие некорректные сообщения в медиа каким-то образом повлияли на непростые переговоры, которые сейчас продолжаются между Украиной и нашими американскими партнерами.

- В целом, это обращение было необходимо? Оно актуально? Может ли такой документ повлиять на ситуацию и согласны ли вы с изложенными в нем тезисами?

- Трудно сказать, будет ли что-то иметь смысл, пока ты не увидишь наличие или отсутствие результатов. На самом деле, президиум ВР и члены согласительного совета очевидно руководствовались желанием поддержать тот непростой диалог, который все еще сохраняется между Украиной и США, и надеюсь, что будет сохраняться. Так что делать такие заявления – это их право.

Я не считаю, что сейчас та ситуация, в которой мы можем критиковать определенные нюансы наших позиций. Сейчас мы должны быть объединены как никогда. Плюс я понимаю, что под заявлением есть подписи представителей всех фракций и групп. И это важно, поэтому я точно не готов обсуждать те или иные формулировки этого текста. В целом, я поддерживаю это обращение как инициативу.

- На сегодняшний день, какие шаги должны предпринимать депутаты и в целом парламент, чтобы улучшить отношения с американскими партнерами?

– Я считаю, что парламентская демократия очень важна, она неоднократно доказывала свою результативность. И действительно, я думаю, что, возможно, необходимо рассмотреть такое или несколько иное по содержанию заявление именно от Верховной Рады Украины в адрес наших американских коллег в Конгрессе США. Убежден, что нужно приложить максимум усилий, чтобы усилить диалог между депутатами ВР Украины и обеих палат Конгресса.

Как сообщал "Телеграф", сегодня стало известно о приостановлении военной помощи от США, такое решение принял Дональд Трамп.