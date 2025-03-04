Двері відчинені, але... Венс сказав, як діалог між Трампом та Зеленським може поновитися

Політик вимагає від Києва "серйозного бажання говорити про мир"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс видав чергову порцію критики в бік України та її президента Володимира Зеленського. Глава України, на його думку, "чітко показав небажання долучатися до мирного процесу — але зрештою буде змушений це зробити".

Про це Венс заявив у інтерв'ю Fox News. За його словами, "двері залишаються відчиненими" для відновлення переговорів між Трампом та Зеленським. При цьому США ведуть активні переговори з Росією.

Про можливість відновлення переговорів між США та Україною

"Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він збирається брати участь у процесі. Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей. Якщо буде реальна пропозиція, якщо він (Зеленський – ред.) готовий брати участь у процесі. Ми вже працюємо з росіянами та союзниками над деталями. Якщо Україна готова підключитися – двері відчинені", — сказав Венс.

Водночас віцепрезидент вимагає від Зеленського, щоб він "мав серйозне бажання говорити про мир, бо не можна приїздити до Овального кабінету та відмовлятися навіть обговорювати мирну угоду". Венс наголосив, що "про гарантії безпеки можна говорити лише після того, як буде підписано мир".

Також він знову звинуватив Зеленського в тому, що він "продемонстрував брак поваги та почуття власної винятковості". За словам Венса він нібито "спочатку намагався трохи розрядити ситуацію".

При цьому Венс зазначив, що не впевнений, що росіяни готові до компромісу. Треба це перевірити і "переговори – це єдиний спосіб дізнатися".

Про допомогу США Україні

За словами Венса, адміністрація Трампа має чітку позицію щодо допомоги Києву. США не можуть і не будуть нескінченно фінансувати війну в Україні.

"Європейські лідери насправді шкодять Україні. Їхні народи теж не хочуть нескінченного фінансування війни. І американці не хочуть. Єдиний інтерес, який відповідає і США, і Європі, і Україні – це завершення цієї війни. Зеленський їде до Європи, де його надувають як символ свободи і підштовхують воювати далі. Але воювати далі з чим? За чиї гроші, чиї боєприпаси та чиї життя?", — сказав віцепрезидент США.

Як повідомляв "Телеграф", багато західних ЗМІ дійшли висновку, що саме Джей Ді Венс спровокував суперечку між Зеленським та Трампом у Білому домі. Після скандалу Венс вирішив відпочити на гірськолижному курорті "Шугарбуш" у штаті Вермонт. Проте там його зустріли понад 700 людей з плакатами "Венс — зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Вермонт відкидає фашизм". Венс, наляканий протестами, втік та поїхав відпочивати у "невизначене місце".

Крім того, в мережі після скандальних заяв Венса про Україну, знову стало популярним старе фото віцепрезидента. На ньому він позує у футболці з символікою СРСР.