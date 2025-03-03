"Міцні відносини так не будуються": Зеленський прокоментував сварку з Трампом

Зеленський підкреслив, що "ми достойні рівного діалогу"

Володимир Зеленський зробив заяву з приводу суперечки з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом, яка сталася у Білому домі. За словами президента України, він чітко розуміє причини суперечки, проте не хоче це обговорювати та вважає, що "ця ситуація пройде".

Про це Зеленський заявив під час спілкування з українською та британською пресою за підсумками саміту у Лондоні. Він підкреслив, що подібні "відкриті розмови" між партнерами обов’язково мають бути, проте суперечка в Овальному кабінеті точно не принесла позитиву жодній із сторін.

"Я не хочу обговорювати те, що сталося. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, попереду важливіші речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат", — сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що він точно розуміє причини того, що сталося у Білому домі, але не хоче це обговорювати. Він також додав, що готовий до конструктивного діалогу з американськими союзниками та попросив не забувати про те, хто є справжнім агресором.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і віце-президент Джей Ді Венс.

Після інциденту низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Також європейські лідери здебільшого підтримали Зеленського — вони відкрито похвалили стійкість лідера України.

Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суперечка президента США Дональда Трампа та лідера України Володимира Зеленського неабияк обурила мережу. Українці завзято підтримують його, називаючи Трампа "старим дідом", а віце-президента США Джей Ді Венса "гнидою".