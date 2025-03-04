Трамп поставив військову допомогу Україні на паузу. Якої зброї це стосується

Якщо зупинка постачання триватиме довго, Україна втратить важливі види озброєння

Військова допомога США Україні буде призупинена — таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після сварки із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Його рішення набирає чинності негайно та стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої ухвалила попередня адміністрація.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопосадовців та військових. Це рішення Трамп ухвалив після зустрічей Трампа з його старшими помічниками з питань національної безпеки. Призупинка діятиме до того часу, поки "Трамп не визначить, що Україна продемонструвала добросовісну відданість мирним переговорам з Росією".

Трамп все більше грає на боці Росії

"Найбезпосереднішим бенефіціаром цього кроку є президент Росії Володимир Путін. Якщо призупинення буде тривалим, він може використати цей час, щоб домогтися подальших територіальних здобутків. І він цілком може вирішити взагалі утриматися від будь-яких переговорів, вважаючи, що будь-яка тривала суперечка між Трампом і Зеленським лише зміцнить його позицію, або на полі бою, або коли відбудуться переговори про припинення вогню", — йдеться у публікації.

Призупинення допомоги Україні ставить Сполучені Штати в пряму опозицію до їхніх головних союзників по НАТО. Більшість європейських країн, на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною, пообіцяли збільшити допомогу Україні в останні дні, ставши на бік Зеленського в його суперечці з адміністрацією Трампа. Але вони не мають необхідних запасів зброї, щоб компенсувати допомогу США.

Видання зазначає, що Трамп все більше приєднується до президента РФ Путіна у його заявах про війну. Глава США неправдиво стверджував, що це Україна почала війну, і назвав Зеленського, який був демократично обраним, "диктатором".

Яку зброю втратить Україна, якщо пауза триватиме

"Реальність така, що Україна набагато менше залежить від Сполучених Штатів у своїх повсякденних бойових потребах, ніж це було рік тому", — вважає Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Проте, якщо зупинка постачання триватиме довго, Україна втратить постачання деяких передових озброєнь, включаючи передові системи протиповітряної оборони, балістичні ракети "земля-земля" та реактивну артилерію великої дальності. Сполучені Штати також забезпечують Україну запчастинами, обслуговуванням і технічною підтримкою.

Представник Білого дому повідомив CNN, що США призупиняє та переглядає допомогу Україні, щоб "переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми". Інший чиновник сказав, що пауза стосуватиметься всієї військової техніки, яка ще не знаходиться в Україні.

За словами співрозмовників видання, Таким чином Трамп відповідає на те, що він вважає "поганою поведінкою Зеленського минулого тижня". Вони зазначили, що пауза може бути знята, якщо Зеленський продемонструє "нову прихильність до переговорів" щодо припинення війни в Україні.

Призупинка стосується навіть зброї, яка вже на шляху до України

New York Post пише, що Трамп наказав міністру оборони Піту Хегсету призупинити постачання всього військового обладнання США, яке ще не знаходиться в Україні. Зокрема й зброю, яка вже перебуває в Європі дорогою в Україну.

"Це не остаточне припинення допомоги, це пауза", — сказав представник адміністрації Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа.

У ході спілкування почалася суперечка між Зеленським, Трампом і представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Сварка спалахнула після слів Зеленського про гарантії безпеки.

Після цього західні ЗМІ дійшли висновку, що скандал навмисне спровокував віце-президент США Джей Ді Венс. Низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Також європейські лідери здебільшого підтримали Зеленського — вони відкрито похвалили стійкість лідера України.

Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського.

Як повідомляв "Телеграф", 3 березня Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема він сказав, що "угоди щодо врегулювання війни в Україні можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру".