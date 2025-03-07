Мінкульт збирається провести ревізію мощів православних святих у Києво-Печерській лаврі (фото)

Влада розпочала масштабну перевірку в Києво-Печерській лаврі

Міністерство культури України створило комісію для перевірки мощів святих у Києво-Печерській лаврі. Вона має здійснити перевірку "наявності останків святих" у гробницях Ближніх і Далеких печер, а також оцінити їхню історичну та наукову цінність.

Згідно з наказом, підписаним 5 березня 2025 року, комісія має завершити свою роботу до 30 травня. Це рішення стало частиною ширших заходів щодо збереження культурних цінностей в Україні.

Мощі у Києво-Печерській Лаврі

У Києво-Печерській лаврі покояться мощі 122 святих: 73 у Ближніх печерах (Антонієві) та 49 у Дальніх (Феодосієві). Будь-який охочий може відвідати печери та вклонитися мощам. Для відвідування печер необхідно дотримуватись певних правил, таких як скромний одяг та повага до місця. Вхід у печери безплатний, але рекомендується зробити пожертву на потреби монастиря.

Ближні та Дальні печери відкриті щодня з 9:00 до 16:00. У печерах є вказівники, заблукати неможливо.

Дальні Печери

Історія Лаври почалася з Дальніх печер. За словами літописної "Повісті минулих літ", спочатку на місці майбутнього монастиря, у великому лісі, викопав "двосаджену печеру" (близько 4 м) священник Іларіон. Спочатку люди використовували природні печери для житла, господарства, поховання та молитви.

У Дальніх печерах спочивають мощі багатьох святих, серед яких:

Преподобний Феодор, князь Острозький – військова доблесть якого оспівана у хроніках. Наприкінці земного життя став печерським ченцем Феодосія.

Преподобний Тіт Воїн – колишній воїн, який залишив войовництво після поранення в голову та прийняв чернецтво.

Преподобні Геронтій та Леонтій – можливо, юнаки-канонархи Лаври.

Преподобний Феодор Васильович Острозький

Ближні печери

У Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври спочивають мощі 73 святих, які знаходяться в 48 дерев’яних раках, що позначені табличками з іменами та іконами. Серед цих святих можна згадати таких:

Преподобний Нестор Літописець, відомий як автор багатьох історичних творів, включаючи "Повість минулих літ".

Іконописці Аліпій Печерський та Григорій, які зробили значний внесок у розвиток іконопису у Київській Русі.

Імовірні останки Іллі Муромця, легендарного героя.

Преподобний Григорій Чудотворець, який, за легендою, навертав злодіїв до покаяння.

Мощі Нестора Літописця

Мощі Іллі Муромця

У деяких раках залишені непокритими кисті святих, що, за переказами, свідчить про нетління їхніх мощей. У печерах також знаходяться крипти та локули, де були виявлені останки ченців та інших людей, що жили на околицях Лаври, у тому числі жертв ворожих навал.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свого часу Троєщина належала Києво-Печерській лаврі. А її мешканців жорстко експлуатували.