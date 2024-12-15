Євген Клопотенко зняв у Лаврі кулінарне шоу — українці відреагували неоднозначно (відео)

У соцмережах коментатори розділилися на "два табори"

У Трапезній церкві Києво-Печерської лаври відзняли випуск кулінарного шоу, яке провів український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Він розповів, що епізод буде присвячений "сакральним українським стравам".

Про це Клопотенсо повідомив на своїй сторінці у Instagram. Користувачі соцмереж неоднозначно поставилися до такого контенту і в основному почали залишати негативні коментарі.

Що знімав Клопотенко у Лаврі

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко в рамках програми "Реальні історії" зняв святковий випуск кулінарного шоу в Києві. І все б нічого, але для цього було обрано Трапезну церкву Києво-Печерської лаври.

На кадрах, які були опубліковані в інтернеті, Клопотенко стоїть перед столом із різними стравами, а за його спиною видніються вітражі з іконами. Кулінар ділиться рецептами "сакральних українських страв".

У передачі буде розказано про те, що на Різдво готували наші предки, а також про різдвяні кулінарні традиції українців. У відео представлені рецепти 12 історичних страв.

"Раніше, поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти – трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині. Оу вау!", — написав Клопотенко.

Зняли епізод для проекту "Реальна історія", ведучим якого є Яким Галімов.

"А що на Святвечір готували наші предки? Які страви та продукти стояли на святкових столах у наших пра-пра? Разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та дослідницею гастрокультури Оленою Брайченко у спецепізоді "Реальної історії" до Різдва ми відкриватимемо забуті, суто українські кулінарні традиції. Кутя з халвою, карачун, банник, пампухи з ружею, борщ із вушками та багато іншого: ми покажемо 12 автентичних, вражаючих і надзвичайно смачних страв! Обовʼязково збережіть їхні рецепти та повертайте нашу історію просто у себе вдома, готуючи ці страви на зимові свята", — написав Галімов.

Реакція соцмереж

Українці неоднозначно сприйняли вибір локації для зйомок випуску передачі про їжу. Одні почали писати про те, що в цьому немає нічого страшного і віруючі люди "надто дивні та агресивні":

Інші ж звинуватили Клопотенка в тому, що він "продовжує пробивати дно" та назвали випуск "жахом і соромом". Варто зазначити, що негативних коментарів під відео із церкви зібралося значно більше, ніж позитивних:

Нагадаємо, Євген Клопотенко – український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен та телеведучий. Він є фундатором соціального проекту "Нове шкільне харчування", спрямованого на зміну культури харчування "Cult Food", а також співзасновником ресторану "Сто років тому вперед". Клопотенко активно популяризує українську кухню на міжнародній кулінарній та культурній сцені та став ініціатором включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про стосунки кулінара Євгена Клопотенка. Коли він розкриває певні деталі стосунків із жінками, то українці нерідко дивуються його зізнанням. Приміром, Клопотенко зізнався, що хотів би вкрасти якусь дівчину та посадити її у клітку.