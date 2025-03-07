Минкульт собирается провести ревизию мощей православных святых в Киево-Печерской лавре (фото)
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Власти начали масштабную проверку в Киево-Печерской лавре
Министерство культуры Украины создало комиссию для проверки мощей святых в Киево-Печерской лавре. Она должна осуществить проверку "наличия останков святых" в гробницах Ближних и Дальних пещер, а также оценить их историческую и научную ценность.
Согласно приказу, подписанному 5 марта 2025 года, комиссия должна завершить свою работу до 30 мая. Это решение стало частью более широких мероприятий по сохранению культурных ценностей в Украине.
Мощи в Киево-Печерской Лавре
В Киево-Печерской лавре покоятся мощи 122 святых: 73 в Ближних пещерах (Антониевы) и 49 в Дальних (Феодосиевы). Любой желающий может посетить пещеры и поклониться мощам. Для посещения пещер необходимо соблюдать определенные правила, такие как скромная одежда и уважение к месту. Вход в пещеры бесплатный, но рекомендуется сделать пожертвование на нужды монастыря.
Ближние и Дальние пещеры открыты ежедневно с 9:00 до 16:00. В пещерах есть указатели, заблудиться невозможно.
Дальние Пещеры
История Лавры началась с Дальних пещер. По словам летописной "Повести временных лет", сначала на месте будущего монастыря, в большом лесу, ископал "двусаженную пещерку" (около 4 м) священник Иларион. Изначально люди использовали природные пещеры для жилья, хозяйства, погребения и молитвы.
В Дальних пещерах покоятся мощи многих святых, среди которых:
- Преподобный Феодор, князь Острожский – воинская доблесть которого воспета в хрониках. В конце земной жизни стал печерским иноком Феодосием.
- Преподобный Тит Воин – бывший воин, который оставил воинствование после ранения в голову и принял монашество.
- Преподобные Геронтий и Леонтий – возможно, отроки-канонархи Лавры.
Ближние Пещеры
В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры покоятся мощи 73 святых, которые находятся в 48 деревянных раках, сопровождаемые табличками с именами и иконами. Среди этих святых можно упомянуть такие:
- Преподобный Нестор Летописец, известный как автор многих исторических произведений, включая "Повесть временных лет".
- Иконописцы Алипий Печерский и Григорий, которые внесли значительный вклад в развитие иконописи в Киевской Руси.
- Предположительные останки Ильи Муромца, легендарного героя.
- Преподобный Григорий Чудотворец, который, по легенде, обращал воров к покаянию.
В некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук святых, что, по преданию, свидетельствует о нетлении их мощей.
В пещерах также находятся крипты и локулы, где были обнаружены останки монахов и других людей, живших в окрестностях Лавры, в том числе жертв вражеских нашествий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в свое время Троещина принадлежала Киево-Печерской лавре. А ее жителей жестко эксплуатировали.