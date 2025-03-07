Форма не для всіх. Як штрафують за незаконне носіння військового одягу

Лише п'ять категорій українців можуть одягатися у "піксель"

Носити військову форму в Україні можуть лише певні суб'єкти. Відповідно до чинного законодавства, носіння військового одягу громадянам, які не мають на це права, є адміністративним правопорушенням.

Незалежно від того, йдеться про повний військовий комплект чи окремі його елементи зі знаками розрізнення, їхнє незаконне носіння є порушенням закону. Якщо таке правопорушення повториться протягом року, покарання буде більш суворим, пишуть Факти ICTV.

Хто має право носити військову форму

Носити військову форму можуть тільки:

військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти військових вишів та ліцеїсти;

люди, звільнені в запас або відставку з правом носіння форми.

Якщо ж цивільна особа вдягнула військову форму або навіть елементи одягу зі знаками розрізнення, її можуть оштрафувати.

Який штраф загрожує порушникам

У 2019 році до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) була внесена стаття 186-8, яка встановлює відповідальність за незаконне носіння військової форми. Вона чітко визначає, що використання військового одягу зі знаками розрізнення Збройних сил України або інших військових формувань особами, які не мають на це права, є правопорушенням.

За перше порушення можна отримати штраф від 2 550 до 3 400 грн з конфіскацією форми. За повторне порушення протягом року: штраф до 6 800 грн або громадські роботи (30-40 годин).

Навіть футболка у "пікселі" чи камуфляжний одяг можуть стати приводом для перевірки поліцією. У разі виявлення порушення правоохоронці затримують людину для встановлення її особи та оформлення необхідних документів.

Раніше "Телеграф" писав, як оштрафують чоловіка, якщо той загубив військовий квиток. За перше порушення доведеться заплатити до 50 неоподатковуваних мінімумів.